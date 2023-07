أفاد المكتب الإعلامي بالشركة الليبية القابضة للاتصالات، بتعرض مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى هجوم حجب الخدمة منذ صباح يوم الجمعة الماضية.

وأوضح المكتب أن الهجوم بلغ أكثر من 50Gbps والذي أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات، مشيرا إلى أن شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية تقومان بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني لشركة القابضة للاتصالات للتصدي له.

هذا ولا يزال الهجوم مستمرا حتى هذه اللحظة، والخدمات مستقرة نسيبا.

يُشار إلى أن شركة ليبيانا للهاتف المحمول تعرضت في شهر مايو الماضي، لهجمات سيبرانية استهدفت قواعد بيانات الشركة.

وأكدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، في بيان حينها، أن هذه الهجمات لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين، وأن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.

ولفتت الشركة إلى أنه من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين فقد قامت بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً.

‏

The post هجوم حجب الخدمة يستهدف مركز بيانات ليبيا للاتصالات والتقنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا