ابل تطرح تحديث فوري لأجهزة الايفون والايباد لإصلاح ثغرة أمنية خطيرة

طرحت ابل تحديث فوري من أجل نظام iOS 16.5.1 و iPadOS 16.5.1 لإصلاح ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها في نظام التشغيل بواسطة ابل والتي تسببت في إصابة العديد من هواتف الايفون.

تعتبر تحديثات Rapid Security Response والتي يُشار إليها باختصار RSR وتُعرف باسم “الاستجابة الأمنية السريعة” جزء من تحديثات الأمان الفورية الخاصة بشركة ابل والتي تستهدف فقط إصلاح الثغرات الأمنية الحرجة التي تم اكتشافها في السوفتوير الخاص بنظام التشغيل على وجه السرعة دون الحاجة إلى الانتظار للتحديث الكبير.

عندما تتمكن ابل من اكتشاف هذه النوعية من الثغرات، تسارع الشركة الأمريكية في توزيع ونشر التصحيح الأمني بشكل سريع لجميع الأجهزة الخاصة بها. هذا التحديث الجديد متوفراً بالفعل على جميع الأنظمة ابتداءً من iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 والإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.

بحسب ما وُرد في سجل التغيير الخاص بصفحة التحديث على موقع شركة ابل فإن تحديث الاستجابة الأمنية السريعة RSR الذي تم طرحه يوم الأمس يحاول إصلاح ثغرة أمنية في أدوات WebKit لأنظمة التشغيل المذكورة سابقاً، جنباً إلى جنب مع نظام macOS 13.3.1. ومن الغريب أن الشركة تنسب الفضل في العثور على هذه الثغرة الأمنية إلى باحث أمني مجهول الهوية ولم يتم ذكر اسمه بشكل صريح.

ما هو مدى تأثير الثغرة الأمنية على أنظمة التشغيل؟

يبدو أن الثغرة الأمنية التي تم اكتشافها كانت تتسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أثناء معالجة محتوى الويب. ولقد اتضح أن هناك بالفعل بعض الجهات الخبيثة التي تمكنت من استغلال هذه الثغرة، ولكن تم إصلاحها في التحديث الأخير من خلال عمليات التحقق المُحسنة.

بطبيعة الحال، سوف تتلقى أجهزة الايفون والايباد مطالبات بتثبيت التحديث الأمني الجديد على وجه السرعة كإعداد افتراضي. وقد يلزم الأمر المُطالبة بعمل إعادة تشغيل للهاتف أو التابلت.

لكي تتمكن من تفعيل ميزة تلقي التحديثات الأمنية السريعة على أجهزة الايفون والايباد، انتقل إلى الإعدادات < عام < تحديثات البرامج < وقم بتفعيل خيار التحديثات التلقائية “Auto Updates“.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة Mac ستحتاج لفتح قائمة Apple عن طريق النقر فوق شعار ابل (التفاحة) واختر System Settings متبوعاً بخيار عام ثم تحديثات البرامج وقم بتمكين خيار “التحديثات التلقائية”.