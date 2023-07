لـ«فهم طبيعة الكون».. «إيلون ماسك» يطلق شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الأربعاء، عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم «xAI» بهدف «فهم الطبيعة الحقيقية للكون».

وقالت الشركة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إنّه يمكن للأشخاص مقابلة فريقها، الجمعة، وطرح الأسئلة في محادثة على ميزة «تويتر سبيس».

كما أوضح بيان الشركة أنّ أعضاء الفريق العاملين بشركة «xAI» تدربوا وعملوا في شركات من بينها «DeepMind» و«OpenAI» و«Google Research» و«Microsoft Research» و«Tesla».

وأضاف أن أعضاء الفريق العاملين بشركة “xAI” قد عملوا في مشاريع منها «DeepMind’s AlphaCode» و«OpenAI’s GPT-3.5» و«GPT-4 chatbots».

وكان ماسك إلى جانب عدد من خبراء التكنولوجيا الذين دعوا في رسالة مفتوحة، في مارس الماضي، للتوقف مؤقتًا عن تجارب وأنظمة الذكاء الاصطناعي «AI»، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها المجتمع والبشرية.

