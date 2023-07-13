تحديث iOS 17 – ابل تطرح الإصدار التجريبي الأول لعامة الجمهور

تماماً كما وعدت في مؤتمر WWDC للمطورين في يونيو الماضي، طرحت ابل بالأمس الإصدار التجريبي الأول Beta 1 من نظامي iOS 17 و iPadOS 17 للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي، ما يمنحهم القدرة على تجربة واستكشاف الميزات الجديدة لأول مرة.

لقد أطلقت الشركة ثلاث إصدارات تجريبية من نظام iOS 17 تستهدف المطورين، وبالأمس تم إصدار التحديث التجريبي الأول لعامة الجمهور والذي يستند على نفس محتوى الإصدار التجريبي الثالث Beta 3 الخاص بالمطورين.

حالياً، مسموح لجميع المستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي تنزيل تحديث iOS 17 التجريبي على أجهزتهم عن طريق التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج > ثم النقر فوق خيار iOS 17 Public Beta.

من الميزات الرائعة في نظام iOS 17 أنه يضيف في وضع الاستعداد الجديد StandBy المزيد من المعلومات السريعة عندما يتم وضع الهاتف في الوضع الأفقي أو توصيله بالشاحن.

من خلال وضع الاستعداد يُمكن التعرف على الوقت والأنشطة الحية والإشعارات الواردة والعديد من تطبيقات الويدجت المُصغرة.

بالحديث عن تطبيقات الويدجت المُصغرة، فإن مجموعة الأدوات المتوفرة على شاشة القفل والشاشة الرئيسية هي عبارة عن تطبيقات تفاعلية، إذ تسمح لك بالتحكم في المزيد من العناصر مثل الضوء الذكي أو التحقق من التذكيرات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات ذات الصلة.

أيضاً أصبحت وظائف التصحيح التلقائي أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، وبات من السهل تصحيح الأخطاء بنقرة واحدة. لقد اشتملت خدمة AirDrop على ميزة NameDrop والتي تسمح بمشاركة معلومات جهات الاتصال بسرعة مع أجهزة الايفون القريبة.

تم تحديث تطبيق الهاتف بحيث أصبح من السهل تخصيص ملصقات جهات الاتصال والتي تتيح لك اختيار أياً من الملصقات التي ترغب في عرضها أمام جهات الاتصال أثناء محاولتك للاتصال بهم.

حصلت خدمة البريد الصوتي الحي Live Voicemail على تحديث هام من أجل عرض البُرد الصوتية على شاشة القفل لتسهيل التحقق من الرسائل الهامة على وجه السرعة.

تطبيق فيس تايم يتيح لك ترك رسالة صوتية لكي يتحقق منها أي شخص فاتته المكالمة. وتم تحديث متصفح سفاري بميزة قفل نوافذ التصفح الخاص بالمقاييس الحيوية، ومشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة والأصدقاء، وحظر أدوات التتبع بأساليب أكثر كفاءة.

تطبيق الصور Photo أصبح قادر في التعرف على حيواناتك الأليفة من داخل الصور، وتطبيق الخرائط أصبح يعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

يمكنك التحقق من باقي الميزات الأكثر إثارة للاهتمام والمشاكل الشائعة بعد التحديث من خلال هذا التقرير، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الميزات التي تعزز من حماية خصوصية مستخدمي الايفون.