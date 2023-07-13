تسريب اختبارات الأداء لهاتف جالكسي S23 FE وأخبار غير سارة للمتحمسين!

يعد هاتف جالكسي S23 FE أحد أكثر هواتف سامسونج المرتقبة هذا العام لمستخدمي الفئة المتوسطة. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يعمل بواسطة معالج Exynos 2200 الذي مر على عمره أكثر من عامان. الأمر الذي قد يتسبب في خيبة أمل العديد من الأشخاص.

لقد أكدت معايير الأداء الخاصة بالهاتف على موقع مقاييس الأداء GeekBench أن جالكسي S23 FE يعمل بواسطة معالج Exynos 2200 SoC.

رصد نتائج جالكسي S23 FE على قاعدة بيانات GeekBench

في حين أن قائمة الهاتف على قاعدة بيانات GeekBench لا تذكر أسم أو طراز المعالج بشكل صريح، ولكن بناءً على سرعة تردد المعالج ورقم الطراز المُسجل للهاتف على قاعدة البيانات، فهي علامات تدل على أن هذا هو هاتف جالكسي S23 FE والذي استطاع أن يحقق 8968 نقطة في الاختبار.

من الواضح أن سامسونج لا يزال لديها مخزون كافي من معالج Exynos 2200 وغير قادرة على التخلص منه، وربما هاتف جالكسي S23 FE سيكون سبباً في نفاذ هذا المخزون.

أكدت قائمة الهاتف على قاعدة البيانات أنه سيأتي بنظام أندرويد 13 وليس أندرويد 14، مما يشير إلى عملية إطلاق وشيكة قبل أن تُعلن سامسونج عن واجهة One UI 6.0 المستندة إلى نظام أندرويد الجديد.

على الأرجح، سيتم الإعلان عن الهاتف في شهر أكتوبر القادم. ومع ذلك، لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة حتى الآن.

الدافع الذي يجعلنا نعتقد أن المعالج المُستخدم في هاتف جالكسي S23 FE هو معالج Exynos 2200 SoC يرجع سببه لسرعة الترددات التي تم تسجيلها على قاعدة البيانات.

تشير البيانات إلى أن وحدة المعالجة المركزية تحتوي على نواة واحدة رئيسية عالية الأداء بتردد 2.80 جيجاهرتز، وثلاثة نوى متوسطة الأداء مسجلة تردد بسرعة 2.52 جيجاهرتز، وأربعة نوى عالية الكفاءة بتردد 1.82 جيجاهرتز.

هذه هي بالفعل مواصفات وحدة المعالجة المركزية بشريحة Exynos 2200 الذي رأيناه على هواتف جالكسي S22 في بعض الأسواق.

الآن، بعد قرابة عامين تقريباً، تخطط سامسونج لاستخدام نفس المعالج مع هاتف جديد، والذي يعني أننا سنحصل أيضاً على وحدة المعالجة الرسومية Xclipse 920.

نعتقد أن هذا القرار سيتسبب في سخط واستياء العديد من المتحمسين الذين يتطلعون لشراء الهاتف في المستقبل. الآن، وبعد مرور أكثر من عامين على المعالج، وبعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها شرائح Exynos، تُقرر سامسونج العودة لها مرة أخرى.

لقد واجهة معالج Exynos 2200 العديد من الانتقادات على سلسلة جالكسي S22 على الرغم من اهتمام سامسونج بإجراء بعض التحسينات على المعالج خلال العام الماضي. ومع ذلك، نتوقع أن يتسبب هذا المعالج في تدهور مبيعات الهاتف.