هونر تُطلق Magic V2 – أنحف هاتف قابل للطي في العالم

كشفت شركة هونر النقاب عن هاتف Honor Magic V2 الذي يعد أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في العالم بسُمك يبلغ 9.9 مم عند طيه و 4.7 مم عند فتحه ويبلغ وزنه 232 جرام فقط.

يمتاز هاتف Magic V2 بتقنية مفصلة حديثة لا تتطلب التروس وتعتمد على التصميم أُحادي الهيكل ومُغطاة بسبائك من التيتانيوم تم تطويرها داخلياً. وتم تصنيف الهاتف بمعيار مقاومة رذاذ الماء.

يحتوي الهاتف على شاشة داخلية قياس 7.92 إنش بتقنية LTPO OLED بمعدل تحديث 120Hz دقتها 2344×2156 بكسل داعمة لمرئيات +HDR10 ويصل معدل السطوع على هذه الشاشة في ذروته إلى 1600 شمعة. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وتدعم الشاشة قلم Stylus.

حجم الشاشة الخارجية يبلغ قطره 6.43 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل 10 بت دقتها 2372×1060 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وتصل ذروة السطوع على هذه الشاشة إلى 2500 شمعة. هذا يعني أنها الشاشة الأكثر سطوعاً على أي هاتف ذكي على الإطلاق.

الشاشة الخارجية تدعم أيضاً القلم الرقمي من أجل تسهيل عملية الكتابة والرسم وتدوين الملاحظات بسهولة أثناء التنقل. وقد تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكم مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت. هناك إصدار آخر من الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

بالنسبة للقدرات البصرية، فإن Magic V2 يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 20 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2.5x مدعومة بالتثبيت البصري OIS.

يتم شحن الجهاز بنظام أندرويد 13 وبداخله بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقوة 66 وات.

يتوفر الهاتف بعدة خيارات من الألوان تشتمل على الأسود والحرير الأسود والأرجواني والذهبي الحريري. يبدأ سعر الهاتف عند قيمة 1254$ دولار تقريباً لطراز 12+256 جيجابايت، بينما يصل سعر طراز 16 + 1 تيرابايت إلى 1672$ دولار أمريكي.

تم إطلاق هاتف Magic V2 في الصين، ولكن لم تخوض الشركة في أي تفاصيل حول ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية.