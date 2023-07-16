تسريبات – سامسونج ترفع سعر جالكسي زد فليب 5 بنسبة 20%

بحسب آخر الشائعات، قد يأتي هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 5 أغلى مما كنا نتوقع، وهو ما يتعارض مع بعض الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف قد يأتي بنفس سعر الطراز السابق.

جالكسي زد فليب 5 أغلى من فليب 4 بفارق 20%

مصدر الإشاعة الجديدة إحدى مواقع التقنية اليونانية، قد يبدو مصدر غريب نوعاً ما، ولذلك لا يمكننا الجزم على أي شيء في الوقت الحالي.

دعونا فقط نركز على سعر البيع لهاتف جالكسي زد فليب في الأسواق الأوربية كمرجع للمقارنة. تم إطلاق هاتف جالكسي زد فليب 4 بسعر أولي يبلغ 1.099 يورو. ولكن يُقال أن جالكسي زد فليب 5 قد يحصل على سعر إطلاق أولي بقيمة 1.299 يورو.

هذا يعني أن فرق السعر يمثل نسبة 20% تقريباً، وهو اختلاف كبير جداً في سعر الإطلاق. بالتأكيد، من المتوقع أن تختلف الأسعار بناءً على السوق، فعادةً ما يتم تسعير الهاتف بطريقة مختلفة من دولة إلى أخرى.

السبب في اختلاف سعر الهاتف من بلد لآخر يعود سببه إلى النسبة التي تفرضها كل بلد على ضريبة القيمة المضافة. إذا كان هذا يعني شيئاً، فهو يعني أن الهاتف سيكون أغلى في بعض البلدان مقارنة بسعر الإطلاق الأوربي.

ومع ذلك، سامسونج ستكون قادرة على تبرير سبب زيادة السعر. فهناك الكثير من الترقيات المثيرة للإعجاب في هاتف جالكسي زد فليب 5، ومن أهمها شاشة العرض الثانوية الأكبر حجماً، وتقنية مفصلة قطرة الماء التي تسمح بطي الهاتف بشكل مسطح بفضل تقليل فجوات المفصلة.

سيكون التصميم العام للهاتف هو نفسه، ولكن من المتوقع أن تساعد المفصلة الجديدة في حل مشكلة التجاعيد بشكل كبير. لا، لن تختفي التجاعيد بشكل نهائي، ولكنها ستقول أقل وضوحاً مقارنة بالطُرز السابقة.

لسنا متأكدين مما إذا كانت المعلومات القادمة إلينا من المواقع اليونانية صحيحة أم لا، لذا، يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لحين التأكد من صحة هذه المعلومة من بعض المُسربين الموثوقين لدينا.

فمن الممكن أن يأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بنفس سعر جالكسي زد فليب 4. وليس ذلك فقط، بل في الواقع ذكرت بعض المصادر الأخرى سابقاً أنه قد يأتي الطراز التالي أرخص ثمناً من سلفه.

على كل حال، لقد تم تسريب بعض العروض الترويجية للهاتف خلال الآونة الماضية. وبفضل مطحنة التسريبات التي تعرض لها الهاتف، أصبح لدينا فكرة جيدة جداً عن مواصفاته الفنية.

على الرغم من أن سامسونج لم تشاركنا موعد حدث الإطلاق حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى يوم 26 يوليو سيكون حدث استضافة مؤتمر Galaxy Unpacked الثاني لعام 2023 للكشف عن هواتف الجيل الخامس القابلة للطي وحواسيب جالكسي Tab S9 وساعات جالكسي وتش 6.