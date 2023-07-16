العلماء الروس يبرمجون موت الخلايا السرطانية

روسيا – ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث مع زملائهم من الجامعة الوطنية للبحوث الطبية طريقة لعلاج الأورام الخبيثة.

وتعتمد الطريقة الجديد على استخدام الدقائق النانوية الحساسة للتوازن النوعي للمواد المؤكسدة والمختزلة داخل الخلية السرطانية. ما يسمح للأدوية باستهداف الخلايا المصابة والتحكم بإماتتها.

ويقول الباحث تيمور نظاموف من الجامعة الوطنية للبحوث العلمية: “التركيبات المقترحة عبارة عن جزيئات من أكسيد الحديد مطلية بقشرة بوليمر، تدخل في تركيبها مركبات تحتوي على ذرتين من الكبريت”.

ووفقا له، تنفتح قشرة البوليمير بعد دخول الدقائق النانوية إلى الخلية السرطانية، بعدها تنطلق ذرات الحديد (Fe3+) مع ذرات الكبريت التي يعزز بعضها البعض لتستنزف احتياطي الإنزيم المختزل – غلوتاثيون، ما يحفز الإجهاد التأكسدي داخل الخلية السرطانية ويؤدي إلى موتها.

وقد قيم الخبراء هذه الطريقة الجديدة مشيرين إلى فعاليتها العالية في حالة توحيدها مع طريقة توصيل الأدوية المستهدفة، وقابلية المواد لأكسدة واختزال التكوينات الخبيثة والتأثير المستهدف للمواد الفعالة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”