تحديث iOS 17 – ما الجديد في تطبيق الرسائل؟

أضافت ابل العديد من الميزات والتحسينات الجديدة على تطبيق الرسائل iMessages في نظام iOS 17، بما في ذلك واجهة المستخدم الجديدة ووظائف الملصقات المُحدثة فضلاً عن مجموعة من ميزات الأمان الإضافية. وفي هذا التقرير سنتعرف على هذه الميزات بالتفصيل.

التصميم الجديد

حاولت ابل تحديث تصميم وواجهة التطبيق لتقليل العناصر التي قد تتسبب في إرباك المستخدم. من خلال زر (+) المتواجد على الجانب الأيمن من نافذة إنشاء رسالة جديدة تم الجمع بين جميع العناصر الخاصة بتطبيق الرسائل.

بمجرد النقر فوق زر + ستظهر قائمة منسدلة تحتوي على العديد من الخيارات والتي من بينها تطبيق الكاميرا والصور والملصقات والصوت والمتجر والموقع والرسائل التي تم تثبيتها.

ميزة شيك إن

ميزة Check In هي واحدة من الميزات الأمنية التي تتيح لك القدرة على إعلام أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك عند وصولك إلى وجهتك أثناء السفر، حيث سيتم إخطار هذا الشخص بمجرد وصولك بشكل تلقائي.

لاستخدام هذه الميزة، ستحتاج لفتح محادثة مع أياً من جهات اتصالك الموثوق بها، ثم النقر فوق زر + واختيار خيار “تسجيل الوصول” أو Check In ثم سيتيح لك التطبيق تحديد موقع المكان الذي تخطط للذهاب إليه ووقت الوصول.

الملصقات

لطالما كانت ميزة المُلصقات متوفرة في تطبيق الرسائل، ولكنها لم تحظ بالكثير من الاهتمام. قررت ابل تغيير هذا الأمر على نظام iOS 17 وبالتالي أصبحت جميع رموز الإيموجي الآن بمثابة ملصقات، فضلاً عن مجموعة الملصقات الاعتيادية.

صناعة الملصقات

طرحت ابل ميزة إزالة الخلفية من الصورة على نظام iOS 16. ولكن على iOS 17 ستتمكن من استخدام أي عنصر في الصورة لإنشاء ملصقات جديدة والاحتفاظ بها. كل ما ستحتاجه هو النقر مطولاً في العنصر واختيار “إضافة ملصق”.

استئناف المحادثات

إذا تأخرت لفترة زمنية طويلة أثناء التحدث مع شخص أو مجموعة من الأشخاص، فسوف يعرض لك تطبيق الرسائل أيقونة على شكل سهم باسم “اللحاق بالركب” وعند النقر فوقه، ستنتقل فوراً إلى الرسالة الأولى التي فاتتك في هذه المحادثة.

التمرير للرد

إذا أردت الرد على رسالة معينة بداخل المحادثة، فما عليك سوى التمرير من اليسار إلى اليمين لإظهار نافذة الرد. هذا يعني أنك لم تعد مُضطر على النقر مطولاً فوق زر الرد.

تحسين ميزة البحث المدمجة

قدمت ابل العديد من عوامل التصفية الجديدة لميزة البحث بداخل التطبيق. فإذا افترضنا أنك تبحث عن شخص ما، فيمكنك كتابة كلمة “صور” متبوعة باسم الشخص، ثم النقر فوق مرشحات التصفية لتضييق نطاق البحث.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية

إذا تلقيت رسالة نصية من شخص ما، ولكنك تشعر أنه ليس الوقت المناسب للاستماع إليها بصوت مرتفع، فيمكنك تحويلها إلى رسالة نصية فور تلقيها لقراءتها.