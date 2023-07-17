ما صحة دعم هواتف جالكسي S24 للشحن بسرعة 65 وات؟

لا تزال سامسونج متحفظة جداً تجاه استخدام تقنيات الشحن السريع على هواتفها الذكية. فعلى الرغم من أن الشركات الصينية تمكنت من الوصول إلى حدود غير مسبوقة في سرعات الشحن والتي تجاوزت سرعة 200 وات، إلا أن هواتف سامسونج الرئيسية لا تزال محتفظة بسرعات 25/45 وات فقط.

أطلقت سامسونج هاتف جالكسي Note 10 بلس في عام 2019 بسرعة شحن 45 وات. ومنذ ذلك الحين، هذا هو أسرع معيار شحن لدى الشركة الكورية. ومع ذلك، فحتى هذه السرعة ليست من نصيب جميع هواتف سلسلة S الرئيسية، وإنما هذه السرعة حصرية لطراز “Ultra” فقط.

قد تأتي سلسلة جالكسي S24 بمعايير جديدة في سرعات الشحن

ولكن يبدو أن سامسونج تخطط لتغيير هذه السياسة مع هواتفها الرئيسية القادمة، إذ تشير آخر التقارير إلى أن الشركة نجحت في التوصل إلى معيار شحن 65 وات بفضل تقنية البطارية المُكدسة. ومع ذلك، من المحتمل ألا تكون هذه السرعة من نصيب جميع هواتف جالكسي S24، وإنما ستكون حصرية لطراز ألترا أيضاً.

لقد رأينا تقنية البطارية المكدسة في عدد كبير من السيارات الكهربائية. وسيأتي كل من جالكسي S24 ألترا وجالكسي S24 بلس بهذه النوعية من البطاريات. وحالياً، تجري سامسونج الاختبارات اللازمة من أجل التأكد من توافق التكنولوجيا الجديدة مع هواتفها الذكية التالية، وذلك بالتعاون مع المصنع الصيني المسؤول عن تصنيع البطارية.

من المتوقع أن تساهم تقنية البطارية المُكدسة في تحسين سرعة الشحن بشكل كبير على هواتف سامسونج الرائدة. وإذا نجحت سامسونج في مسعاها، سيأتي جالكسي S24 ألترا بمعدلات أسرع في معايير الشحن بنسبة 20 وات إضافية مقارنة بسرعة 45 وات القياسية.

مما لا شك فيك سيتم تجهيز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. وهذا يعني أن سامسونج لم تهتم كثيراً بسعة الشحن بنفس قدر اهتمامها بسرعات الشحن.

ومع ذلك، نحن لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة بعد. فهي لا تزال مجرد شائعات. ومن الممكن أن تتراجع سامسونج عن هذا القرار إذا اتضح أن الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع الطلب على سلسلة جالكسي S24.

ولكن في نهاية الأمر، نحن متحمسين جداً لرؤية تقنية البطارية المُكدسة على هواتف سامسونج. والتي من المتوقع أن تشق طريقها أيضاً إلى هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.