من بينها مصر – ابل ترفع أسعار التطبيقات في عدة دول!

قررت ابل رفع أسعار بعض التطبيقات على متجر الآب ستور في بلدان محددة من بينها مصر وتنزانيا ونيجيريا وتركيا بسبب التغيرات الضريبية والتقلبات التي شهدتها هذه الدول في أسعار الدولار خلال الشهور الماضية.

بدأت ابل في إخطار المطورين بالتغييرات الضريبية الإقليمية التي قد تؤثر على كيفية تسعير تطبيقاتهم. وبحسب رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة من ابل للمطورين في هذه البلدان، فمن الواضح أنه سيتم تغيير طريقة تسعير التطبيقات وعمليات الشراء الداخلية التي تحدث من داخل التطبيقات.

ابل ترفع أسعار التطبيقات في بلدان محددة منها مصر

ستؤثر هذه السياسات الجديدة على أسعار التطبيقات في كل من مصر وتركيا وتنزانيا ونيجيريا اعتبارًا من يوم 25 يوليو القادم. المطورين في هذه البلدان غير مُضطرين إلى اتخاذ أي إجراء إذا لم يكن هناك تغييرات يدوية على أسعار التطبيقات.

ستبدأ ابل في تطبيق الأسعار الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الضريبية في تلك الدول بناءً على التصنيفات التالية:

مصر: إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%

إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تنزانيا: إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% وضريبة الخدمة الرقمية بنسبة 2%

إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% وضريبة الخدمة الرقمية بنسبة 2% تركيا: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%

بحسب ما ذكرته ابل في رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة إلى المطورين، فإن لم تكن واجهة المتجر الأساسية لتطبيقات المطورين أو عمليات الشراء الداخلية داخل التطبيق في مصر أو تنزانيا أو نيجيريا أو تركيا، فسوف تزيد الأسعار لواجهات المتاجر المعنية بشكل تلقائي. ولكن الاستثناء الوحيد هو تغيرات أسعار اشتراكات التجديد التلقائي.

بطبيعة الحال، يُمكن للمطورين التحقق من قسم الأسعار والتوفر من خلال قسم My Apps بداخل واجهة App Store Connect للتحقق من التغييرات القادمة في المستقبل القريب.

هذه الأسعار الجديدة لن تؤثر إلا على المستخدمين الذين يعيشون بداخل البلدان التي تم ذكرها سلفاً في هذا التقرير. أما جميع المستخدمين من خارج هذه البلاد لن يشعروا بأي تغييرات في أسعار التطبيقات.