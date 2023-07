وصول أخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام إلى ليبيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء الإثنين، إقلاع الرحلة الأخيرة لأفواج بعثة الحج الليبية لهذا الموسم 1444هـ نحو مطار بنينا في بنغازي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الفوج الأخير لحجاج بيت الله الحرام من مدينة مصراتة وصل ظهر الإثنين إلى مطار مصراتة الدولي.

وكان في استقبال الفوج عدد من الأجهزة الأمنية، منها مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، وغرفة العمليات المشتركة، ومديرية أمن المطار، ومديرية أمن مصراتة.

وبدأت في 8 يوليو الجاري، تفويج أولى رحلات الحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.

