تصدر إسم الداعية السعودي «بدر المشاري» محرك البحث «غوغل» خلال 24 ساعة الماضية إثر انتشار خبر اعتقاله من قبل السلطات السعودية.

وأفادت حسابات حقوقية سعودية عبر «تويتر» والتي من ضمنها حساب «معتقلي الرأي» باعتقال السلطات في المملكة، للداعية السعودي الشهير الشيخ «بدر المشاري»، دون ذكر أسباب الاعتقال فهي لا تزال غير معروفة.

وتنتشر أخبار اعتقال العديد من الرموز المؤثرة في السعودية بشكل دوري من آن لآخر، جحيث لم تتوقف حملات الاعتقال في حق جميع الفئات حتى الأمراء، منذ بدأها ولي العهد في العام 2017.

يشار إلى أنّ «بدر المشاري» هو داعية وواعظ، عمل سابقاً إماماً لجامع «حطين» في الرياض، ثم تفرغ للعمل الدعوي وتحديداً الوعظ والرقائق، فيما حظيت دروسه ومقاطعه الدعوية بانتشار واسع في أنحاء العالم الإسلامي.

The post بعد انتشار خبر اعتقاله.. الداعية «بدر المشاري» يتصدر محرك البحث «غوغل» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا