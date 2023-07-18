هواتف iPhone 15 ستكون الأكثر متانة – هل نستغنى عن الأجربة؟

بحسب التقارير، من المتوقع أن تصبح هواتف الايفون القادمة أكثر صلابة مقارنة بالأجيال الحالية. وستظهر العديد من التحسينات في معايير متانة الهواتف.

قد نكون مُضطرين على الانتظار لفترة زمنية أطول من أجل رؤية هذه التحسينات على أرض الواقع، ولكن على الأرجح سيصنع هذا الأمر فرقاً ملموساً في جميع أوساط ومجتمعات العاشقين للايفون في جميع أنحاء العالم.

لقد اعتدنا على التصميم الزجاجي لأجهزة الايفون على مر السنين. هذا التصميم يجعل هواتف الايفون تبدو رائعة بلا شك. ولكن هذا التصميم يشكل تهديد كبير على الأجهزة لكونها مُعرّضة للكسر بسهولة.

بمجرد أن تتعرض هواتف الايفون للكسر، تصبح تكلفة الصيانة والإصلاح مُكلفة جداً. ولكن إذا تغاضى المستخدم عن الإصلاح، ستفقد هواتفهم بريقها. الحل الوحيد المناسب للمستخدمين هو الاحتفاظ بهواتفهم بداخل حافظة (جراب) لحمايته من السقوط الغير متعمد.

هواتف iPhone 15 قد تحتوي على غطاء زجاجي أقوى

ولكن يبدو أننا لن نكون مُضطرين على استخدام حافظة مع هواتف الايفون القادمة، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه الأمر. يُقال أن شركة ابل عازمة على تعزيز معايير متانة هواتف الايفون القادمة.

حيث تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع لنوع جديد من المصدات المقاومة للتآكل والتي من المتوقع أن يتم تجهيز هواتف ايفون القادمة بها.

على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ارتباط هذه التكنولوجيا بهواتف الايفون، ولكن تحتوي مخططات براءة الاختراع على أجهزة بحجم الهواتف الذكية. هذا مؤشر قوي على احتمالية استخدام هذه التقنية على هواتف الشركة التالية.

ومع ذلك، من المؤكد أن شركة ابل ستكون قادرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا مع أجهزتها الأخرى، بما في ذلك أجهزة الآيباد وأجهزة ماك والأجهزة الأخرى القادمة في المستقبل.

وبحسب الشائعات، فإن المادة الجديدة المستخدمة في براءة الاختراع تتضمن زجاج أقوى في جميع التجاويف الداخلية بحيث لن تضطر ابل على استخدام المواد المقاومة للتآكل القديمة.

أطلقت ابل على هذه الإمكانية مُسمى “المركب المكاني”. ولكن للأسف لا تزال المعلومات حول هذه الإمكانية نادرة للغاية. ولكن كل ما لدينا من معلومات مؤكدة أن هذه الطريقة الجديدة في التصنيع ستجعل هواتف الايفون التالية أكثر متانة ولديها قابلة أكبر على مقاومة الصدمات.