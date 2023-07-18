هذا هو تصميم هاتف Oppo Find N3 Flip – على ما يبدو!

بفضل الصور المُسربة حديثاً لهاتف Oppo Find N3 Flip أصبح لدينا فكرة جيدة عما يبدو عليه تصميم الهاتف. من الواضح أنه لا يوجد اختلاف كبير بينه وبين Find N2 Flip. ومع ذلك، سيكون من السهل التمييز بين كلا الهاتفين.

وجب التنويه على نقطة واحدة في غاية الأهمية، وهي أن هذه عروض Find N3 Flip مستندة على تصميمات CAD وليست تسريبات للعروض الترويجية الحقيقية للهاتف. وبالتالي، من الممكن أن يكون هناك اختلافات كبيرة في التصميم الحقيقي.

تسريب تصميم هاتف Oppo Find N3 Flip

كما هو واضح أمامكم من الصور المُسربة. يبدو أن الهاتف سيشتمل على ثلاث كاميرات خلفية بدلاً من اثنتين فقط. وقررت أوبو الاحتفاظ بالشاشة الثانوية العمودية التي يبدو وكأنها بنفس حجم الشاشة الثانوية على Find N2 Flip.

التصميم المُسرب يكشف لنا الهاتف باللون الأسود مع إطار رمادي غامق، وستكون الإطارات مسطحة بزوايا مستديرة. أما بالنسبة لتصميم مجموعة الكاميرات الخلفية، فسوف تكون كل كاميرا منفصلة بنفسها. وبجانب إعداد الكاميرا، يُمكن ملاحظة وحدتي إضاءة Flash LED وأسفلها ميكروفون.

في الجزء السفلي من الغطاء الخلفي يوجد شعار شركة أوبو، جنباً إلى جنب مع شعار شركة Hasselblad. هذا مؤشر على أن عدسات الكاميرا مُقدمة ومضبوطة بواسطة الشركة السويدية.

أيضاً يبدو أن المفصلات ستختفي تماماً عندما يكون الهاتف مفتوحاً، فهذا التصميم اعتدنا عليه من قبل. أما فيما يتعلق بالمواصفات، فمن المتوقع أن يشتمل الهاتف على شاشة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.8 إنش.

أما بالنسبة لشاشة الغطاء الثانوية، فستكون أيضاً لوحة عرض AMOLED قياس 3.26 إنش. هذه الشاشة ستعمل بمعدلات تحديث قياسية.

سيتم شحن الهاتف بمعالج Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك. هو معالج من الفئة الرائدة، ويوازي تقريباً في الأداء معالج Snapdragon 8 Gen 1. ومع ذلك، كنا نتمنى أي من الإصدارات الأحدث لميديا تيك مثل Dimensity 9200 SoC.

سيشتمل الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. وسوف يتم تجهيز Find N3 Flip ببطارية 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 44 وات، وسيأتي الهاتف مع شاحن مُرفق في علبة الشراء.