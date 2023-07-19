مواصفات أجهزة جالكسي Tab S9 تبدو واعدة إلى حد كبير!

مع اقتراب حديث Galaxy Unpacked الثاني هذا العام من شركة سامسونج، تزداد وتيرة التسريبات حول منتجاتها القادمة عبر الإنترنت. على مدار الأشهر الماضية، تعلمنا الكثير من التفاصيل حول أجهزة الجيل الخامس القابلة للطي والجيل الجديد من الحواسيب اللوحية والساعات الذكية.

اليوم، لدينا معلومات جديدة حول أجهزة جالكسي Tab S9 إذ يُقال أنه سيتم تجهيز الأجهزة بمستشعرات كاميرا مُحسنة وأفضل من الكاميرات السابقة.

بحسب تقرير أحمد قويدار على موقع العصفور الأزرق، فسيتم تجهيز جهاز جالكسي Tab S9 الإصدار الأساسي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فهذا يعني أن الشركة قررت التخلي عن العدسة فائقة الاتساع، وستستخدم نفس المستشعران الأخريين دون تغيير.

في حين أن جميع أجهزة جالكسي Tab S8 تمتاز بعدسة فائقة الاتساع بدقة 6 ميجابكسل، ولكن سيتم ترقيتها إلى دقة 8 ميجابكسل على كل من جالكسي Tab S9 Plus وجالكسي Tab S9 Ultra.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة ستستمر في استخدام المستشعرات الأخرى دون تغيير، مما يعني أن التحسينات منحصرة على العدسة واسعة المجال فقط.

هناك معلومات أخرى تُفيد بأن جميع طُرز جالكسي Tab S9 ستمتاز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة. الطراز الأساسي من سلسلة جالكسي Tab S8 يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. ولكن كل من طرازي Plus و Ultra يحتويان بالفعل على ماسح أسفل الشاشة.

السبب في ذلك أن كل من طرازي Plus و Ultra يحتويان على شاشة Super AMOLED، بينما الطراز الأساسي يحتوي على لوحة عرض LCD.

هذا يعني أن سامسونج قررت استخدام لوحة Dynamic AMOLED 2x على جميع طُرز سلسلة جالكسي Tab S9. ومع ذلك، ستظل أحجام الشاشة وأبعاد العرض ومعدلات التحديث كما هي دون تغيير.

ستجلب سلسلة جالكسي Tab S9 العديد من الترقيات



يُقال أن الأجهزة قد تأتي بمنفذ لشريحتي اتصال، ومع ذلك، قد يتم تقييد هذه الميزة على أسواق معينة. ولكن في جميع الأحوال، سيتم تمييز الحواسيب اللوحية الجديدة بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار. بهذا الشكل لن تصبح سلسلة جالكسي Tab S9 حواسيب سامسونج الوحيدة التي تمتاز بمعيار مقاومة الماء، ولكنها ستكون حواسيب الأندرويد اللوحية الوحيدة على الإطلاق التي تمتاز بهذه الإمكانية.

أيضاً يُقال أن السلسلة ستمتاز بإعداد أفضل للمكبرات الصوتية الرباعية ما قد يسمح بتحسين جودة الصوت بنسبة 25% تقريباً مقارنة بأجهزة جالكسي Tab S8.

الأفضل والأكثر أهمية من كل ذلك، أن هذه الأجهزة ستعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy وبصبحته ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الأجهزة الجديدة خلال شهر يوليو، وتحديداً يوم 27 من الشهر. بجانب سلسلة جالكسي Tab S9، سيتم الكشف عن جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 وساعات جالكسي وتش 6.