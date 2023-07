لعبة «كال أوف ديوتي».. شركتا «ميكروسوفت» و«سوني» تتوصلان لاتفاق بشأنها

توصّلت شركتا «ميكروسوفت» و«سوني» العملاقتان للتكنولوجيا إلى صفقة تسمح بالاستمرار في إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة «كال أوف ديوتي» على أجهزة «بلاي ستيشن».

وبدأت شركة «ميكروسوفت» المالكة لأجهزة «إكس بوكس» المنافسة، إجراءات للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأميركية «أكتيفيجن بليزرد» المنتجة للعبة «كال أوف ديوتي» في يناير 2022.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من احتمال أن تحد من المنافسة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، مما دفع إلى تعليق إنهاء عملية الاستحواذ.

وتعني «الصفقة الملزمة» التي أُعلنت، يوم الأحد، أنّه سيستمر إصدار لعبة «كال أوف ديوتي» على كل من «إكس بوكس» و«بلاي ستايشن».

وسعت شركة «سوني» في السابق إلى منع استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفجين بليزرد» التي تنتج أيضا ألعاباً ناجحة جدا مثل «كاندي كراش» و«وورلد أوف ووركرافت».

ومن شأن عملية الاستحواذ أن تجعل «مايكروسوفت» ثالث أكبر شركة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات بعد «تنسنت» و«سوني».

