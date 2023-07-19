تطبيقات الايفون والاندرويد الأسبوعية – باقة مميزة من التطبيقات في انتظار تجربتك!

أليس من المفترض أن تمتلي هواتفنا الذكية بمئات التطبيقات؟ أعني، أن التطبيقات خُلقت بالمقام الأول للتواجد على الهاتف. ولكن ما هو غريباً وغير مقبولاً أيضاً أن تزدحم هواتفنا بعشرات التطبيقات الغير مفيدة. أعتقد أنكم متفقين معي على ذلك. التطبيقات الغير مفيدة والتي لا تستخدمها في حياتك اليومية تشغل مساحة بدون داعِ من ذاكرة هاتفك، وتعمل تلقائياً في الخلفية ما قد يتسبب في التهام باقة الإنترنت واستنزاف البطارية.

إذاً، ما هو الحل؟ الحل في مقالة تطبيقات الايفون والاندرويد التي نقدمها لكم كل أسبوع. من خلالها يتسنى لنا الفرصة أن نقدم لكم العديد من الخيارات المذهلة من التطبيقات. قد لا تكون دائماً مميزة، ولكن حتماً ستجد بعض التطبيقات التي تعزز من طاقتك الإنتاجية وتسهل طريقة استخدامك للهاتف وتُعينك على إنجاز مهامك اليومية بشكل أفضل. وهذا الأسبوع، لا يختلف كثيراً عن الأسبوع الماضي. لقد جمعنا لكم باقة من أفضل التطبيقات الجديدة التي تستحق أن تتواجد على هواتفكم الايفون والاندرويد، فبادر بالتحميل.

Clearvue App

إذا سبق لك امتلاك هاتف سامسونج، فمن المؤكد أنك قمت بتجربة أداة التشخيصات! هذه الأداة تتيح لك اختبار العديد من الأشياء في الهاتف للتأكد من سلامته بما في ذلك البطارية وأجهزة الاستشعار ومنفذ الشحن ودرج الشريحة والشاشة والكشاف والعديد من الميزات الأخرى. للأسف لا توجد ميزة مثل هذه على iOS، ولكن الآن بات الأمر ممكناً بفضل تطبيق Clearvue app.

من خلاله يمكنك اختبار شاشة هاتفك الايفون والميكروفون والكاميرات والمستشعرات والسماعة والأزرار الجانبية ومعرف الوجه والبصمة والمزيد من الأشياء الأخرى. يبدو أن هذا هو كل شيء، ولكنه تطبيق رائع إذا كنت بصدد شراء هاتف ايفون مستعمل وتريد التحقق من سلامة الأشياء على وجه السرعة قبل إتمام الصفقة.

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Translate You

على نظام أندرويد يتم الاعتماد على تطبيق Google Translate باعتباره أحد أفضل تطبيقات الترجمات وأكثرها سهولة في الاستخدام. ولكن إذا كنت تريد تطبيق آخر رائع يدعم عدد لغات أكبر من Google Translate، فجيب أن تختبر تطبيق Translate You والذي يدّعي مطوروه أنه يدعم أكثر من 150 لغة، بالطبع بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية.

إنه تطبيق ترجمة شاكل يتيح لك ترجمة النصوص والاستماع إليها ومسح الصور وترجمتها عبر خاصية OCR والاحتفاظ بالترجمات في المفضلة لسهولة الاطلاع عليها لاحقاً فضلاً عن قاموس للمعاني والكلمات الصعبة والمعقدة في أشهر اللغات. يمتاز التطبيق بتصميم مألوف يعتمد على لغة تصميم Material You ويدعم الوضع الداكن لحماية العين من الإجهاد أثناء الاستخدام في الغرف المظلمة. التطبيق لا يزال جديد، وهو غير متوفر على جوجل بلاي، ولكن يمكنك تحميله بسهولة من Github.

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CouchTimes

تطبيق CoushTimes يمنحك طريقة بسيطة وآمنة لإدارة جميع العروض التلفزيونية التي تفضلها وتنظيمها بالطريقة التي تحلو لك. هذا التطبيق مجاني تماماً وخالي من الإعلانات ومفتوح المصدر ويركز جداً على خصوصية المستخدمين ويتكامل مع خدمة آيكلاود لضمان تحديث مكتبتك بشكل دائم وإتاحة القدرة على الوصول لها من أي مكان.

ليس ذلك فقط، بل من السهل الاستفادة من الاقتراحات التي يقدمها التطبيق لمتابعة العروض التلفزيونية التي قد تكون فاتتك ولم تكترث لها عند إطلاقها. إنه تطبيق ترفيهي جداً ولكنه مميز لإدارة وتنظيم العروض التلفزيونية والمسلسلات والأفلام بطريقة بسيطة.

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QR Pop

تطبيق QR Pop مدعوماً على iOS يتيح لك القدرة على إنشاء أكواد رموز استجابة سريعة لأي غرض كان، متوافق مع “تقريباً” جميع أنظمة ابل الأساسية. يتضمن التطبيق أكثر من 10 أدوات مختلفة لتوليد رموز QR Codes لمنحك القدرة على توليد رمز استجابة فريد بسرعة ودون بذل أي جهد.

هناك ملايين من الاحتمالات التي يمكنك تحقيقها، أو اختصر الوقت وابدأ في الاعتماد على القوالب المُعدة بشكل مُسبق. فإذا كنت تريد إنشاء QR Code لأي شيء، فهذا اختيار رائع يستحق التجربة بكل تأكيد.

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Web Browser Light&Fast

بدلاً من فتح المتصفح كل حين والآخر على هاتفك الأندرويد من أجل تصفح موقع معين، يتيح لك WebApp تحويل أي موقع ويب إلى تطبيق للهاتف مكتمل الميزات. من خلال هذا التطبيق ستحصل على متصفح متكامل الميزات لأي موقع ويب تفضل تصفحه في حياتك اليومية.

يمكنك تحويل أي موقع ويب إلى تطبيق بغض النظر عن مجاله، سواء كان من مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الأخبار أو مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت. بنقرة واحدة فقط يمكنك الذهاب إلى موقعك المفضل من خلال أيقونة تطبيق خاصة بهذا الموقع.

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا

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Docsy

لن يُقدر قيمة تطبيق Docsy إلا الطلاب وأصحاب الأعمال. لا، لا يوجد شيء مبتكر أو حتى ترفيهي بالتطبيق. إنه فقط لتطبيق لترقيم الأوراق والمستندات ومسحها ضوئياً. وبخصوص هذا الشأن هو يقوم بعمل رائع حقاً. عبر Docsy تستطيع مسح المستندات ضوئياً وتحويلها إلى ملف PDF أو صورة عالية الجودة. بعض الوظائف الإضافية تشتمل على إضافة توقيع للملفات لحمايتها ومشاركتها وقفلها.

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Posylanki

إذا كنت تتصفح الكثير من المقالات كل يوم، ولكن أحياناً لا تجد الوقت الكافي للتحقق منها جميعاً، فيمكنك بسهولة استخدام Posylanki للاحتفاظ بروابط المقالات من أجل العودة لها لاحقاً. التطبيق حقاً رائع، خاصة وأنه يستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنظيم وإدارة الروابط. الأجمال من ذلك أنه عند الدخول إلى التطبيق للتحقق من الروابط المحفوظة ستلاحظ أنه قادر على عرض موجز قصير أو ملخص عن محتوى المقال أو الموضوع المتواجد بداخل هذا المقال.

الأمر أشبه بتصفح أياً من مواقعك الإخبارية العالمية. ولكن مميزات التطبيق لا تقتصر على ذلك فحسب، بل يُمكّنك أيضاً من تصدير الروابط والاحتفاظ بها على هيئة ملف CSV لنقلها وفتحها على هاتف آخر ويتيح لك سهولة الوصول له من خلال قائمة الإعدادات السريعة ويدعم الوضع المظلم والعديد من الميزات الأخرى. إن الجانب السلبي الوحيد هو الإعلانات، ولكن يمكنك الترقية إلى الإصدار المدفوع للتخلص منها، وهذا في حال أنك وجدت منه فائدة حقيقية.

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AALocker

تطبيق AALocker سيساعدك على التخلص من التشتيت وقلة التركيز التي تتسبب فيها لك بعض التطبيقات الأخرى. من خلاله، يمكنك تعيين مؤقتات زمنية محددة لقفل التطبيقات التي قد تشكل لك مصدر إزعاج أثناء الدراسة أو العمل أو مشاهدة أفلامك المفضلة أو طهي الطعام أو أي شيء آخر تفضل القيام به بذهن صافي وخالة من عوامل التشتيت.

على الرغم من أن التطبيق مُصمم خصيصاً للآباء من أجل حماية أطفالهم من الاستخدام المتكرر للهاتف لساعات طويلة، ولكنه مفيد لجميع الأعمار الأخرى. قم بتعيين حدود زمنية محددة للتطبيقات لكي يتم قفلها فوراً بمجرد انتهاء مهلة الاستخدام المُحددة.

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Century: Age of Ashes

إذا كنت من عشاق معارك التنانين، فأنت أمام واحدة من أفضل الألعاب الجماعية متعددة اللاعبين. في لعبة Century: Age of Ashes ستختار من بين فئات مختلفة من التنانين وخوض معارك ملحمية في ساحات سماوية بمفردك أو مع الأصدقاء. لكل تنين مجموعة فريدة من الميزات والمهارات، ويمكنك ترقية التنين الخاص بك بواسطة الغنائم والذهب والمعدات التي ستنهبها من أعدائك.

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