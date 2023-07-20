ابل تطرح تحديث iOS 16.6 التجريبي – إليك طريقة التثبيت!

فقط في حال لم تكن تعلم، فإن ابل بدأت العمل على تحديث iOS 16.6 بعد يوم واحد فقط من إطلاق تحديث iOS 16.5 وقبل أسبوعين تقريباً من وصول تحديث iOS 17 خلال مؤتمر WWDC للمطورين.

تحديث iOS 16.6 هو مجرد تحديث فرعي لنظام iOS 16 وليس من المستغرب أن يفتقر لأي مميزات جديدة بعد أن أصبح التركيز الكامل الآن على نظام iOS 17.

ومع ذلك، فهناك بالتأكيد بعض التعديلات الطفيفة والمزيد من التحسينات على iOS 16.6، ناهيك عن التحديثات الأمنية التي لا تنتهي أبداً.

تمكن مُعظم الأشخاص بالفعل من الترقية إلى تحديث iOS 17 التجريبي، خاصة وأنه لم يعد هناك حاجة للاشتراك السنوي الذي يبلغ قيمته 100$.

ومع ذلك، نحن لا نوصي المستخدمين بالتسرع في تثبيت التحديث التجريبي للمطورين، بدلاً من ذلك، يُستحسن تثبيت التحديث التجريبي الذي تم إطلاقه لعامة الجمهور منذ حوالي أسبوع تقريباً.

على كل حال، لا نتوقع أن يشتمل التحديث على أي ميزات جديدة جديرة بالاهتمام. بدلاً من ذلك، سيستهدف إصلاح بعض الأخطاء والمزيد من تصحيحات الأمان.

كيفية تثبيت تحديث iOS 16.6 التجريبي العام

إذا لم تكن قمت بالترقية إلى iOS 17 حتى الآن، وترغب في تجربة تحديث iOS 16.6 التجريبي، فيمكنك التسجيل في البرنامج واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع Beta.Apple.com ثم قم بالنقر فوق زر Sign Up.

قم بتسجيل الحساب باستخدام حساب ابل الخاص بك.

ثم قم بتسجيل الدخول في برنامج Beta Software.

ثم انقر فوق زر Enroll Your iOS Device / تسجيل جهاز iOS الخاص بك.

بعد ذلك قم بفتح تطبيق الإعدادات وانقر فوق خيار General / عام ثم Software Update / تحديث البرامج.

في قسم تحديثات Beta اختر تحديث iOS 16.6 Public Beta.

ملحوظة: قد يستغرق الأمر بضع دقائق بعد تسجيلك في البرنامج التجريبي قبل أن تظهر أمامك خيارات تحديثات Public Beta الجديدة.

من المتوقع أن تواجه بعض المشاكل أثناء استخدامك للنظام التجريبي، وهذا أمر وارد جداً نظراً لأن التحديث التجريبية عادةً ما تكون غير مكتملة، وتستهدف فقط التجربة لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها قبل إصدار التحديث النهائي.