تسريب ضخم لهاتف OnePlus 12 يتضمن سعة البطارية ومواصفات الكاميرا!

أحدث هواتف OnePlus في السوق حالياً هو هاتف OnePlus Nord 3 والذي يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية والمتوسطة من أصحاب الدخل المحدود. إنه هاتف رائعة لا محالة، ولكن إذا كنت تتطلع للمزيد، فيجب أن تنتظر هاتف OnePlus 12 والذي لا يزال على بُعد نصف عام تقريباً.

لقد تعرض هاتف OnePlus 12 لبعض الشائعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، واليوم لدينا شائعات جديدة، وبالتأكيد هي لن تكون الأخيرة.

بدءًا بالشاشة، من المتوقع أن يأتي المفترس القادم بشاشة قياس 6.7 إنش وبدون أي مجال للشك ستكون شاشة AMOLED داعمة لتقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية بسرعة 120Hz وقابلة للتكيف حتى 1Hz.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكم والذي من المتوقع أن يشكل ترقية هائلة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الحالي، ليس فقط على صعيد مستوى الأداء، ولكن أيضاً في قدرات استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

نتوقع أن يصحبه ذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 16 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X وبجانبها ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت نوعها UFS 4.0. بالتأكيد سيكون هناك طراز من الهاتف بسعة 512 جيجابايت، ولكنه لن يحتوي على فتحة microSD – تماماً مثل الطُرز السابقة.

أما فيما يتعلق بالطاقة، فبحسب التسريبات الصادرة من Digital Chat Station فسوف يتم إعداد الوحش ببطارية عملاقة بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يمنح الهاتف زيادة في سعة الشحن بنسبة 8% مقارنة بسعة الشحن على OnePlus 11.

هذه البطارية ستكون داعمة للشحن السلكي بقوة 100 وات، بينما ذكرت مصادر أخرى أنه قد تكتفي الشركة بسرعة 50 وات. ومع ذلك، ليس هناك أي أنباء عن الشحن اللاسلكي. من الممكن أن يأتي الهاتف بدون شحناً لاسلكياً مثل OnePlus 12 الأمر الذي يمثل خيبة أمل كبيرة لمحبي العلامة التجارية.

على كل حال، دعونا لا نسبق الأحداث، وننتظر المزيد من التسريبات. قبل أن ننسى، دعونا نحدثكم قليلاً عن إعداد الكاميرا بالنظر إلى أنه من بين أهم الأشياء التي بدأت جميع الشركات التركيز عليه في الفترة الأخيرة.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري بمعدل 3x وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. بالتأكيد ستكون العدسات مدعومة بتقنيات Hasselblad التي وللأسف الشديد يبدو أنها مجرد شراكة ظاهرية لم تعطي تأثيراً ملموساً حتى الآن على أداء الكاميرا في قدرات التصوير.

من المؤكد أن يكون هاتف OnePlus 12 أحد أفضل واقوى هواتف الفئة الرائدة لعام 2024. وبكل تأكيد سنترقب أي تفاصيل جديدة حوله لإمدادكم بها على الفور.