ما قصة احتواء سلسلة iPhone 15 على بطارية مُكدسة؟

بحسب آخر الشائعات، قد تأتي سلسلة iPhone 15 بتكنولوجيا البطارية المُكدسة التي تؤثر بشكل واضح على نسبة كثافة البطارية وتساعد جداً في إطالة عمرها الافتراضي.

وفقاً لتغريدة RGcloudS على موقع تويتر، ستأتي سلسلة iPhone 15 بنوع جديد من البطاريات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة المُكدسة. هذه الشائعة تتزامن مع نفس الشائعات التي تقترح احتواء هواتف جالكسي S24 التالية لشركة سامسونج على بطاريات تمتاز بنفس التكنولوجيا.

ما هي تكنولوجيا البطارية المُكدسة على سلسلة iPhone 15

في البطاريات المُكدسة، يتم تصنيع خلايا الطاقة بتقنية تُعرف باسم “التصفيح” والتي تسمح بتصنيع العناصر والمركبات الكيميائية والفواصل على هيئة طبقات مُتعرجة بدلاً من الطبقات الملفوفة التقليدية.

بفضل هذه التقنية الجديدة، تكون هناك مساحة وفيرة أكبر بداخل البطارية، وهو ما يسمح بتضمين المزيد من خلايا الطاقة، ما يساعد في زيادة كثافة البطارية والسعة الإجمالية الخاصة بها.

تكنولوجيا البطارية المكدسة ليست وليدة اليوم، وإنما رأيناها بالفعل على السيارات الكهربائية. إنها تكنولوجيا ثورية تساهم بفعالية في تحسين كثافة الطاقة مقارنةً بالبطاريات الملفوفة.

تحسين كثافة الطاقة وزيادة عدد الخلايا ليست المزايا الوحيدة المترتبة على استخدام البطارية المكدسة، وإنما كذلك توزيع الحرارة بداخل هيكل البطارية بشكل متسق بدلاً من تركيزها في منطقة واحدة، ما يعزز من تحسين وإطالة العمر الافتراضي للبطارية.

كما أشرنا منذ قليل، تستخدم السيارات الكهربائية تقنية البطارية المُكدسة بفضل قدرتها على تمرير تيار طاقة أعلى وتعزيز عملية إعادة ملء البطارية وتسريع الشحن. أيضاً يتم استخدام نفس التكنولوجيا في الأجهزة الطبية والملاحة الجوية ومجالات تخزين الطاقة المتجددة.

ويُقال أيضاً أن ابل في طريقها للتوصل إلى حلول شحن بسرعة 40 و 20 وات باستخدام ماج سيف MagSafe ولكن المصدر ليس متأكداً حتى الآن مما إذا كانت حلول الشحن الجديدة ستصل إلى سلسلة iPhone 15 أم سيتم تأجيل تطبيقها لحين سلسلة iPhone 16.

يدعم هاتف iPhone 14 Pro Max الشحن السلكي بقوة 29 وات، بينما تصل سرعة الشحن عبر ماج سيف MagSafe إلى 15 وات فقط.

على كل حال، هذه الشائعات جميعها تأتينا من مصادر متفرقة متخصصة في أخبار أجهزة الأندرويد. ولكن التسريب الخاص بسلسلة iPhone 15 فيما يتعلق بتكنولوجيا البطارية المُكدسة، مصدره مُسرب يتمتع بسجل حافل من التصريحات الدقيقة الخاصة بأجهزة ابل.