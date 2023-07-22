قد يتم إطلاق نسخة حصرية من جالكسي S23 FE بمعالج سنابدراجون

تصنع سامسونج هواتف رائعة، ولا مجال للشك في هذا الأمر، ولكن شرائح المعالجة الخاصة بها ليست كذلك. دائماً ما يُفضل مُعظم المستخدمون الحصول على الطُرز التي تعمل بمعالجات سنابدراجون. ويبدو أن هاتف جالكسي S23 FE سيحتوي بالفعل على معالج من كوالكم، ولكنه سيكون حصرياً لسوق الولايات المتحدة.

عموما، لا يزال هناك متسع من الوقت للتأكد من صحة هذه المعلومات. ولكن جميع التسريبات السابقة أكدت على أن هاتف جالكسي S23 FE سيتم تشغيله بواسطة معالج Exynos 2200 SoC الذي يبلغ من العمر أكثر من عامان.

ولكن مؤخراً، تم رصد نموذج جديد من الهاتف على قاعدة بيانات GeekBench بواسطة أحد الأشخاص في موقع SamMobile وهو مؤشر جديد يؤكد على أن الهاتف قادم بالفعل إلى السوق.

قد يأتي هاتف جالكسي S23 FE بمعالج سنابدراجون…ولكن!

لسنوات طويلة كانت سامسونج تُطلق هواتفها الذكية الرئيسية بمتغيرات مختلفة من شرائح المعالجة. في حين أن النماذج التي تستهدف الولايات المتحدة عادةً ما تحتوي على معالجات سنابدراجون، إلا أن النماذج الدولية تأتي بشرائح المعالجة الخاصة بشركة سامسونج.

غالباً ما تسبب هذا الأمر في استياء ملايين المستخدمين المُحبين والمُخلصين للعلامة التجارية، نظراً لأن شرائح Exynos دائماً ما كانت في المرتبة التالية خلف شرائح سنابدراجون، وليس على صعيد مستوى الأداء فحسب، وإنما أيضاً في درجات الحرارة وكفاءة الطاقة.

لأول مرة قررت سامسونج التخلي عن شرائح Exynos كانت مع هواتف جالكسي S23، إذ تم إطلاق السلسلة في جميع أنحاء العالم بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة الكورية قررت استثناء هاتف جالكسي S23 FE من هذه المعادلة، وسيتم إطلاقه في الأسواق الدولية بمعالج Exynos 2200. ولكن بناءً على قائمة الهاتف التي تم رصدها مؤخراً على GeekBench، فمن الواضح أن هناك نموذج آخر من نفس الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ولكنه سيكون حصرياً لسوق الولايات المتحدة.

على الرغم من كونه معالج قديم نسبياً، إلا أنه لا يزال قوياً. وقد تم استخدامه مع هواتف جالكسي S22 في عام 2021. لم يكن المستخدمون سعداء تماماً من أداء المعالج، ولقد أثار سخط العديد منهم بسبب مشاكل الحرارة. ولكن في النهاية، هو لا يزال أفضل كثيراً من Exynos 2200.

على كل حال، هذا يعني أن الأشخاص المتحمسين للحصول على الهاتف في القطر العربي وشمال أفريقيا سيحصلون على نموذج Exynos 2200 وليس سنابدراجون. هذه المفارقة ستتسبب حتماً في استياء البعض، وقد تؤثر حتى على مبيعات الهاتف. ولكن هذا هو الوضع الذي قررت سامسونج التمسك به.