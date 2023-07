الشيف «بوراك» يُقاضي والده بتهمة الاحتيال

أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه.

وظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده “باستغلاله” مما وضعه في مأزق مالي، معلناً رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله.

وتصدر اسم الشيف التركي بوراك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية الاحتيال التي تعرض لها من قبل والده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف بوراك وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.

وقال بوراك في الفيديو إنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه، مؤكداً أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

يتحدّث #الشيف «#بوراك» التركي عن قصّة الخلاف مع والده وبيع الأخير ملكية المطاعم التي يملكها، واسمه التجاري دون علمه. وبعيدا عن الخلاف بينه وبين والده؛ أراني مجبر على تقديم شهادة بحقّة، فهو الإنسان الذي لم يتوانى عن تقديم المُساعدات في المناطق المأزومة، التي يعتري سُكّانها الفقر… pic.twitter.com/1sAzdI7yTm — أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) July 22, 2023

وأوضح الشيف العالمي لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

كما بيّن بوراك أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.

وأرجع الشيف بوراك الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

يُشار إلى أن خلافات الشيف التركي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، لعل آخرها معارضة أبيه لذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.

واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك إلى تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.

هذا وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك، واضطر الشيف بوراك، بحسب صحف تركية، إلى بيع سيارته الفارهة لتوفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعم في إسطنبول.

بعد رفعه دعوى قضائية ضد والده بتهمة "الاحتيال" الشيف التركي بوراك يلقى تضامناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/KtZUl5Jb13 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) July 22, 2023

