فيفو تطلق هاتف Vivo Y27 ميسور التكلفة في الأسواق العالمية

أطلقت فيفو هاتف Vivo Y27 ميسور التكلفة لمستخدمي الفئة الاقتصادية في عدة أسواق مختلفة. وغني عن القول، يتمتع الهاتف ببعض المواصفات المثيرة للاهتمام بما في ذلك معالج متوسط المدى قادر على تولي المهام اليومية بشكل لائق، وإعداد كاميرا ممتاز على اللوحة الخلفية، وشاشة ضخمة بدقة عرض عالية الجودة والمزيد من المميزات، فضلاً عن توافر الهاتف بعدد من خيارات الألوان الجذابة.

تم الإعلان عن Vivo Y27 أولاً في السوق الهندية بسعر 14999 روبية هندية أي ما يعادل 155$ دولار أمريكي تقريباً. إنه ثمن بخس بالنظر إلى مواصفات الهاتف التي يحتويها.

مواصفات Vivo Y27 4G الفنية بالتفصيل

بدءًا من الشاشة، لدى Vivo Y27 شاشة ضخمة قياس 6.64 إنش وهي عبارة عن لوحة عرض IPS بمعدل تحديث 60Hz ودقة عرض +FHD ابعادها 2388×1080 بكسل. كنا نتمنى لو كانت لوحة العرض من النوع AMOLED أو على الأقل أن تكون الشاشة داعمة لمعدل تحديث 90Hz بما إنها شاشة LCD. ولكن كما يقولون في الأمثال: “ليس كل ما يتمناه المرء يدركه في هذه الحياة”.

لحسن الحظ أن الشاشة ساطعة جداً ويُمكن أن تصل معدلات السطوع في ذروتها إلى 600 شمعة، مما يعني أنك لن تواجه أي مشكلة أثناء استخدام الهاتف في الهواء الطلق.

تصميم الهاتف يعتمد على نوتش قطرة الماء وهو نفس التصميم الذي تأتي عليه حتى الآن هواتف سامسونج متوسطة المدى مثل جالكسي A33 وجالكسي A34 وبعض هواتف جالكسي M.

بداخل أمعاء الهاتف يوجد معالج Helio G85. إنه ليس معالج رائع، ولكنه ليس سيئاً في نفس الوقت. من المتوقع ألا تواجه أي مشكلة في أداء مهامك اليومية، وربما كذلك لعب بعض الألعاب الخفيفة من حين لآخر. يمتاز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

يأتي المعالج مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت رام. ولكن للأسف لا نعلم مما إذا كان الهاتف يدعم خاصية توسيع الرام عن طريق الذاكرة العشوائية الافتراضية أم لا. يمكنك التأكد من مثل هذه التفاصيل من صفحة الهاتف الرسمية على موقع الشركة.

على كل حال، يأتي الهاتف بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهي بسعة 128 جيجابايت على الرغم من أن الهاتف لا يحتوي على فتحة microSD، مما يعني أنك ستكون مُقيد جداً بسعة 128 جيجابايت خاصة مع الصور والأفلام عالية الجودة.

المسؤول عن الطاقة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 44 وات. هذه سرعة ثورية مع الوضع بالاعتبار أننا نتحدث هنا عن هاتف اقتصادي. هذه السرعة أكثر من كافية لشحن الهاتف بدورة كاملة في غضون دقائق معدودة.

نريد فقط أن نلفت انتباهكم نحو نقطة في غاية الأهمية وهي أن هذا الإصدار هو نموذج 4G نظراً لوجود إصدار آخر 5G من نفس الهاتف والذي تم إطلاقه من عدة أشهر.