خاتم (جالاكسي رينج).. مشروع سامسونج الحديث.. إقرأ التفاصيل

أعلنت شركة سامسونج بالتعاون مع شركة ميكو اليابانية، أنّها بدأت تطوير جهاز ذكي جديد قابل للارتداء، وهو عبارة عن خاتم يُلبس في إصبع اليد، وسيحمل الخاتم الذكي اسم جالاكسي رينج.

حيث قالت الشركة: “خاتم (جالاكسي رينج) يشبه الخواتم التقليدية في الشكل الخارجي، لكنّه سيحمل حساسات إضافية تمكنه من جمع البيانات الصحية الخاصة بمن يرتديه، ثم يرسلها إلى الهاتف الذكي”.

ويمكن للخاتم الذكي قياس العلامات الحيوية للمستخدم مثل “نبض القلب، بالإضافة إلى تتبع الأنشطة الحركية، ومراقبة نشاط النوم، وغيرها من المزايا بشكل يشبه الساعات والأسورة الذكية”.

الجدير بالذكر أنّه يوجد بالفعل عدة شركات تنتج خواتم ذكية متاحة للشراء، ومنها شركة “أورا الفنلندية”، التي تنتج خواتم ذكية منذ سنوات.

