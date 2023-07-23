ابل تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتاحة التحميل الجانبي على الايفون!

حلم واحد لطالما راود مالكي أجهزة الايفون وهو القدرة على تحميل التطبيقات من المصادر الخارجية أو كما هو مُتعارف عليه باسم التحميل الجانبي أو الـــ Sideloading.

لدينا أخبار جيدة وأخبار سيئة في نفس الوقت. الأخبار الجيدة هي أن ميزة التحميل الجانبي قادمة في الطريق. الأخبار السيئة هي أن هذه الميزة قد لا تكون متاحة في جميع البلدان.

وكما تعلمون، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون بشأن توحيد منافذ الشحن. ومن الضروري أن يمتثل جميع المُصنعين في الدول الأعضاء لهذه اللائحة.

لطالما كانت شركة ابل عنيدة فيما يتعلق بمنفذ Lightning. ولكن جميع التقارير السابقة تشير إلى أن شركة ابل بدأت بالفعل في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي والتبديل تدريجياً إلى منفذ USB-C.

ولكن لاحظ أن هذا لا يعني بالضرورة أن هواتف iPhone 15 قد تأتي بمنفذ USB-C وذلك لأن الموعد النهائي المحدد الذي حددته المفوضية الأوروبية مُمتد حتى عام 2024. ولكن أشار العديد من المُحللين أنه من الممكن أن تمتثل ابل لهذه اللوائح قبل الموعد المحدد.

إمكانية التحميل الجانبي قادمة للايفون لا محالة – مسألة وقت



ولكن في مسعاه لجعل السوق عادلاً قدر الإمكان، قدم الاتحاد الأوروبي طلباً جديداً لشركة ابل من أجل السماح لوجود منافسين لمتجر الآب ستور.

باختصار شديد، طالب الاتحاد الأوروبي من ابل السماح لمتاجر التطبيقات الخارجية بإمكانية الوصول إلى الايفون. مما يعني أننا على مقربة من تحقيق الحلم والاستمتاع بميزة التحميل الجانبي خلال وقت قريب.

وبحسب تقرير موقع iMore الأمريكي، فلقد صرح رئيس البرمجيات بشركة ابل من خلال حوار تلفزيوني عندما سُئل عما إذا كانت ميزة التحميل الجانبي قادمة للايفون، فجاء رده على النحو التالي: “إن ابل تعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي للامتثال لجميع اللوائح المطلوبة“.

هذا اعتراف ودليل حيوي يؤكد على أن الشركة اتخذت قرارها بالفعل في تمكين ميزة التحميل الجانبي على الايفون. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم إطلاق هذا البرنامج على مستوى العالم أم سيكون منحصراً على دول الاتحاد الأوروبي فقط، خاصة وأن اللوائح القانونية لا تشمل الدول الأخرى.

بطبيعتها، ابل من الشركات العنيدة للمطالب التنظيمية. ولكن عندما تؤثر بعض القرارات على تجارتها في الأسواق المتقدمة، فإنها قادرة على التكيف بسرعة.