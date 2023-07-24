تأجيل إطلاق سلسلة iPhone 15 عدة أسابيع أمر وارد!

منذ هاتف iPhone 4S وشركة ابل ملتزمة بجدول زمني مُحدد للإعلان عن هواتفها الرئيسية في كل عام والذي عادةً ما يكون خلال شهر سبتمبر.

ولكن من وقت لآخر، يتم تأجيل الإطلاق الرسمي أسابيع قليلة، لتأتي أحياناً في شهر أكتوبر، أو حتى في نوفمبر مثلما حدث مع سلسلة iPhone 12 في عام 2020. نعم، نادراً ما يحدث هذا، ولكنه أمر وارد.

وعلى الأرجح، سيحدث نفس الشيء هذا العام، حيث يشير العديد من المُحللين المُطلعين على أخبار صناعة الايفون في تقاريرهم إلى احتمال تأخير سلسلة iPhone 15 عدة أسابيع.

يبدو أن المحللين حصلوا على معلوماتهم بواسطة ما يتم تداولته من أخبار بين الأشخاص المسؤولين عن سلاسل التوريد بداخل شركة ابل.

ذكر أحدهم في تقريره، احتمال تأجيل السلسلة حتى بداية الربع الأخير من عام 2023. لا يبدو قراراً جنونياً إذ عادةً ما تأتي هواتف ايفون في الأسبوع الأخير أو قبل الأخير من الربع الثالث.

العديد من التقارير لم تتطرق لسبب التأجيل. ولكن بخصوص هذا الصدد، ذكرت مصادر أخرى أن الشركة الأمريكية تواجه صعوبات شديدة فيما يتعلق بتطوير شاشات طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بسبب إصرار الشركة في الحصول على حواف أكثر نحافة والتي قد تتسبب في تعطيل وإطالة عملية التصنيع وتأخيرها مدة زمنية أطول.

ومع ذلك، لسنا متأكدين من السبب بعد، خاصة وأن المصادر التي تدّعي بمشكلة سلاسل التوريد هي مواقع متخصصة في أخبار الأندرويد.

ولكن بالرغم من ذلك فإن المصدر الذي أكد على تأخير سلسلة iPhone 15 هو أحد المُسربين المُطلعين على أخبار شركة ابل ولديه العديد من المصادر الداخلية داخل الشركة.

على كل حال، يبدو أننا سننتظر المزيد من التسريبات، إما للنفي أو للإثبات. ولكن إذا رأينا المزيد من المُسربين والمحللين الذين يتنبؤون بتأخير سلسلة iPhone 15 خلال الأيام القليلة القادمة، فمن الوارد جداً أن تكون هذه هي حقيقة الأمر.

ابل معتادة على إطلاق هواتفها في الأسبوع التالي لعيد العمال. ولكنها أطلقت سلسلة iPhone 14 في نفس أسبوع العيد العام الماضي وتحديداً يوم الأربعاء.

ومع ذلك، عادةً ما تُطلق ابل السلسلة الجديدة يوم الثلاثاء، ثم تبدأ قبول الطلب المُسبق ابتداءً من يوم الجمعة الذي يليه. ولكن من الممكن أن يحدث الكثير من الأمور التي تضطر على تأخير أي هاتف مثلما رأينا مع هاتف iPhone 14 Plus الذي تأخر لمدة تزيد عن شهر.