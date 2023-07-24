الإصدار النهائي من تحديث One UI 5.1.1 على بُعد أيام قليلة!

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كانت سامسونج تخبر تحديث One UI 5.1.1 التجريبي على كل من جالكسي زد فولد 4 وسلسلة جالكسي Tab S8. ولكن يبدو أن الشركة تعتزم طرح الإصدار النهائي العام من الواجهة الجديدة خلال أيام قليلة، حيث قامت الشركة مؤخراً بتحديث تطبيق Good Guardians الخاص بها لتأكيد التوافق مع تحديث One UI 5.1.1.

فقط في حال كنت تتساءل، فإن تطبيق Good Guardians هو تطبيق خاص من تطوير شركة سامسونج والاسم الجديد البديل الذي كان معروفاً في السابق باسم Galaxy Labs.

يمنح Good Guardians مستخدمي أجهزة جالكسي الوصول إلى أدوات إدارة النظام بما في ذلك متتبع البطارية وإحصائيات مُفصلة عن استهلاك الطاقة ومعزز أداء التطبيقات وأداة مراقبة درجات الحرارة وأداة تعزيز أداء الذاكرة ومدير ملفات الوسائط فضلًا عن مجموعة قيمة من النصائح لإطالة عمر البطارية.

للأسف تطبيق Good Guardians غير متوفر إلا في عدد قليل جداً من البلدان عبر متجر Galaxy Store، منها الولايات المتحدة والصين وفيتنام وكوريا الجنوبية.

مؤخراً، قامت سامسونج بتحديث التطبيق على المتجر ليحصل على رقم إصدار 4.5.06 ولكنه لم يحصل على أي ميزات أو تغيرات مثيرة للاهتمام. يحتوي سجل التغيير فقط على سطر واحد يشير إلى دعم One UI 5.1.1 وهذا هو كل شيء.

هذا يعني أنه بات من الممكن للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي باختبار الإصدار الجديد من التطبيق على أجهزة جالكسي Tab S8 وجهاز جالكسي زد فولد 4.

هذا لا يعنينا أي شيء بما أنه غير مسموح لنا بتجربة التطبيق. ولكنه مؤشر محتمل على اقتراب الإصدار العام من الواجهة الجديدة.

الجدير بذكره أن تطبيق Good Guardians ليس التطبيق الوحيد الذي حصل مؤخراً على دعم من الشركة لتأكيد التوافق مع التحديث الجديد.

فلقد حصل منذ تطبيق Nice Catch منذ فترة قريبة على تحديث يحتوي في سجل التغيير الخاص به سطر خاص بتأكيد التوافق مع واجهة One UI 5.1.1.

بالنسبة للأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث One UI 5.1.1 أولاً فهي بالتأكيد ستكون الأجهزة التي تمتعت بفرصة اختبار الإصدار التجريبي وعلى رأسها جالكسي زد فولد 4 وسلسلة جالكسي Tab S8. ومن المتوقع أن تلحق بها هواتف جالكسي S الرئيسية وتليها هواتف جالكسي A متوسطة المدى.