مفاتيح تفعيل Office 2021 وويندوز 11 بأرخص سعر ممكن – مع خصومات إضافية!

إذا كنت تبحث عن نسخ مجانية من مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت أوفيس على الإنترنت فقد تقع ضحية الإصدارات الملغمة بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي تضرك وتفسد بياناتك وملفاتك.

البديل الآخر قد يكون شراء الإصدارات الأصلية لكنها بالنسبة للكثيرين مرتفعة الثمن وتكلف مئات الدولارات ما يحول دون اقتنائها. هناك حل وسط وهو شراء مفاتيح التفعيل الأصلية لبرامج مايكروسوفت أوفيس ومايكروسوفت ويندوز من متجر موثوق مثل KeysFan يوفرها بأسعار مناسبة ورخيصة للغاية وبسرعة كبيرة.

هناك تخفيضات أكبر على مفاتيح تفعيل منتجات مايكروسوفت يتيحها موقع KeysFan تجعل الأسعار أقل وأقل مما هي عليه بالفعل.

يتيح متجر Keysfan منتجات مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت أوفيس بأقل الأسعار الممكنة، حيث ستحصل على رخصة تفعيل أصلية ومضمونة وتحديثات دورية وترقيات مجانية تماماً مثل النسخة الأصلية. عروض مايكروسوفت عبر متجر Keysfan سوف تحصل مثلاً على مفتاح تفعيل أوفيس 2021 برو بأقل سعر لجهاز واحد أو عدة أجهزة مختلفة وهكذا الأمر مع العديد من المنتجات الأخرى. بعد إتمام عملية الشراء عبر الموقع، سوف تتسلم مفتاح التفعيل الخاص بالمنتج الذي قمت بشرائه مع رابط التحميل للبرنامج من موقع مايكروسوفت الرسمي.

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Office 2021 Professional Plus Key – 1 PC – $27.67

Office 2021 Professional Plus 2 Keys Pack – $44.06 (Only $22.03/Key)

Office 2021 Professional Plus 3 Keys Pack – $58.14 (Only $19.38/Key)

Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – $68.66 (Only $13.73/PC)

Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – $25.61

Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – $20.49

Office 2021 Home and Business – Mac – $31.69

Office 2019 Home and Business Key for Mac – $29.19

Project Professional 2021 Key – 1 PC – $25.70

Visio Professional 2021 Key – 1 PC – $22.97

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Windows 10 Professional Key – 1 PC – $7.59

Windows 10 Professional Key – 2 PCs – $12.43 (Only $6.21/PC)

Windows 10 Professional 5 Keys Pack – $34.99 (Only $6.99/Key)

Windows 10 Home Key – 1 PC – $7.51

Windows 11 Professional Key – 1 PC – $13.31

Windows 11 Professional 2 Keys Pack – $25.78 (Only $12.89/Key)

Windows 11 Home Key – 1 PC – $12.63

Windows Server 2019 Datacenter Key – 1 PC – $23.05

Windows Server 2019 Standard Key – 1 PC – $16.05

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – $12.81

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 – 1 PC – $9.14

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كيفية الدفع عبر متجر Keysfan

الأمر بسيط، عليك أولاً إضافة المنتجات التي تريدها إلى عربة التسوق، وبعد الانتهاء اضغط عليها حيث ستنقلك إلى صفحة إتمام الطلب. اضغط على Proceed to checkout.

بعدها اختر “CDZEPay” لاختيار وسيلة الدفع الملائمة لك، حيث يتيح متجر Keysfan عدة طرق للدفع سواء عبر البطاقة الائتمانية أو بايبال وغيرها.

ما الذي يجعل متجر Keysfan متميزاً عن الآخرون؟

متجر Keysfan.com هو متجر متخصص في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية لمنتجات مايكروسوفت المتنوعة وكذلك الألعاب والبرامج المختلفة على أجهزة الحاسوب بأسعار تنافسية، بضغطات زر وفي دقائق معدودة يمكنك أن تنهي عملية الشراء عبر الإنترنت وسوف يصلك مفتاح التفعيل الأصلي عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

المتجر آمن ويقدم مفاتيح تفعيل أصلية لكل منتجات مايكروسوفت التي ترغب بها، وستوفر عليك الكثير من الأموال مقارنة بالأسعار الرسمية المتاحة بمئات الدولارات. كما يوفر المتجر خدمة دعم فني يمكن التواصل معها من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]