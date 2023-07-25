سيأتي هاتف iPhone 16 Pro Max بقدرات تكبير ثورية – هل الأمر يستحق الانتظار؟

ما يزال يفصلنا عن سلسلة iPhone 15 بضعة أشهر والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في شهر سبتمبر المقبل. جميع التسريبات تشير إلى احتواء هاتف iPhone 15 Pro Max على مستشعر بيرسكوب قادر على دعم التقريب البصري بمعدل 6X تقريباً، وهي تمثل ترقية هائلة في معدلات التكبير مقارنة بمعدل 3x الحالي على هاتف iPhone 14 Pro Max.

ومع ذلك، لقد بدأت شائعات هاتف iPhone 16 Pro Max في الخروج للعلن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وآخر هذه الشائعات تشير إلى احتواء الهاتف على كاميرا بيرسكوب أطول فائقة التقريب.

مصدر هذه الشائعة الجديدة Digital Chat Station على بوابة Weibo الصينية وهو مُسرب لديه سجل حافل بالإنجازات فيما يتعلق بشائعات الهواتف الذكية التي لم يتم طرحها في السوق بعد.

ولكن بما أننا ما زلنا على بُعد أكثر من عام على هاتف iPhone 16 Pro Max، فمن الأفضل التعامل مع هذه النوعية من الشائعات بقليل من الحذر. لاحظ أيضاً أنه من الممكن أن تقرر ابل تغيير خططها في أي لحظة قبل خوض عملية التصنيع.

وكما تعلمون، يشتمل حالياً كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على كاميرا تيليفوتوغرافي يبلغ قطرها البؤري 77 ملم والتي تدعم التقريب بمعدل 3x فقط.

ولكن سيأتي iPhone 15 Pro Max بعدسة بيرسكوب قادرة على دعم التقريب البصري بمعدل 6x. ومع ذلك، لن يحصل طراز iPhone 15 Pro على هذه الترقية. ربما عدسة البيرسكوب الجديدة ستكون بمثابة تبرير ابل لرفع سعر طراز Pro Max هذا العام.

أشار المُسرب في تدوينته إلى أن الهاتف سيحتوي على عدسة منظار “فائقة التقريب”. بطبيعة الحال تشير كلمة “فائقة التقريب” إلى عدسات البيرسكوب ذات بُعد بؤري يبلغ 300 مم أو أكثر من ذلك.

إذا كان هذا الأمر يعني أي شيء، فهو يعني شيء في غاية الأهمية، وهو أننا بصدد أن نشهد على معدل تقريب أفضل بنسبة 12 ضعفاً. هاتف مثل سامسونج جالكسي S23 الترا يدعم التقريب البصري بمعدل 10x والتقريب الرقمي بمعدل 100x.

ولقد تمكنا من رصد العديد من الشائعات في الآونة الأخيرة التي تسلط الضوء على احتواء طراز iPhone 16 Pro على عدسة بيرسكوب، ولكن هذا يعني أنه سيتأخر عام كامل في حصوله على نفس الميزة التي سيتمتع بها شقيقه الأغلى ثمناً Pro Max.

أيضاً هناك بعض المصادر التي أكدت على تضمين مستشعر كاميرا رئيسي أكبر حجماً على هواتف iPhone 15 Pro والذي يصل حجمه إلى 1.14/1 بدلاً من 1.21/1 وهي ميزة رائعة إذ من المفترض أن تمنح المستشعر القدرة على استقبال المزيد من الضوء وتحسين الصور أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول هواتف iPhone 15 بما في ذلك التصميم الجديد والمواصفات والمميزات من خلال هذا التقرير المُفصل.