تسريبات – سلسلة جالكسي S24 قادمة بنفس الكاميرا الأمامية!

تستعد سامسونج من أجل حدث Galaxy Unpacked الثاني لعام 2023 والذي من المتوقع أن يُعقد غداً الموافق الأربعاء 26 يوليو من أجل الكشف عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي والجيل الجديد من الحواسيب الذكية والساعات الذكية.

ولكن خلف الكواليس، سلسلة جالكسي S24 قيد التطوير بالفعل، حتى وإن كان الأمر لا يزال مكبراً بعض الشيء. ومن سوء الحظ، أن السلسلة الجديدة ستأتي بنفس الكاميرات الأمامية التي رأيناها بالفعل على ثلاثي جالكسي S23.

تُفيد آخر التسريبات نقلاً عن موقع GalaxyClub أن عملاق التكنولوجيا الكوري قرر استخدام نفس الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل على كل من جالكسي S24 وجالكسي S24 بلس وجالكسي S24 ألترا.

بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن مستشعر Samsung S5K3LU الذي يحتوي على بكسل يبلغ حجمه 1.12 ميكرومتر بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بتقنية التركيز التلقائي للكشف عن الطور PDAF ثنائي البكسل.

ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن سلسلة جالكسي S24 ستكون غير قادرة على التقاط لقطات سيلفي أفضل من سلسلة جالكسي S23 التي لا تزال تحتوي بالفعل على واحدة من أفضل الكاميرات الأمامية. ولكن جوهر الفكرة هنا أن سامسونج قادرة على تحسين هذا المستشعر وتطوير برامج الكاميرا من أجل تحسين النتائج وتعزيز جودة الصور.

الجدير بذكره أن الكاميرا الأمامية على سلسلة جالكسي S23 جديدة نسبياً، حيث استخدمت سامسونج كاميرا بدقة 10 ميجابكسل و 40 ميجابكسل على مدار سنوات طويلة في سلسلة جالكسي S.

ولذلك، يبدو اختيار سامسونج لاستخدام نفس المستشعر وتحسين مكوناته قرار أكثر حكمة لخفض تكاليف الإنتاج. لقد أعتدنا على رؤية نفس مستشعرات الكاميرا لعدة سنوات على أجهزة سامسونج، ويبدو أن هذا العام لن يكون استثناءً.

فمثلاً، هناك العديد من التقارير التي أكدت على أن سامسونج تخطط لاستخدام نفس مستشعر الكاميرا الرئيسي مع هاتف جالكسي S24 ألترا. هذا يعني أن الهاتف سيأتي بمستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل المُستخدم في هاتف جالكسي S23 ألترا.

أيضاً هناك احتمال وارد أن تستخدم الشركة نفس العدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة الزووم القادرة على التكبير بمعدل 3x.

نظراً لأننا ما زلنا على بُعد عدة أشهر من سلسلة جالكسي S24، فيُستحسن التعامل بحذر مع هذه التسريبات. سنحاول أن نخبركم بأي تفاصيل مثيرة للاهتمام عن هذه السلسلة كلما اقتربنا من موعد الكشف الرسمي عنها.