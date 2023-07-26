منتجات غذائية تؤثر سلبا في القدرة الجنسية للرجال

روسيا – أعلن الدكتور رومان إيفانوف أخصائي الأمراض الجليدة والزهرية أن الكحول والوجبات السريعة والحلويات تؤثر سلبا في القدرة الجنسية للرجال.

وأشار الطبيب إلى أن أكثر المواد خطورة على القدرة الجنسية للرجال هي الوجبات السريعة- الهمبرغر والبطاطس المقلية والأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية والغنية بالكربوهيدرات البسيطة والدهون المتحولة ومحسنات النكهة.

ووفقا له، يؤدي تناول هذه المواد باستمرار إلى االسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يؤدي بالتالي إلى تصلب الشرايين وأمراض أخرى، يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب.

ويقول: “بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الأطعمة الدهنية سلبا في عملية إنتاج التستوستيرون-هرمون الذكورة المسؤول عن الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي”.

ويشير الطبيب، إلى أن الهمبرغر الواحد يخفض مستوى التستوستيرون بنسبة 25 بالمئة وخلال الأربع ساعات التالية يبطؤ إنتاجه في الجسم. فإذا كان الرجل يتناول الهمبرغر بانتظام فإن مستوى هذا الهرمون لديه يكون في أدنى مستوياته.

ووفقا له، المشروبات الكحولية بما فيها الجعة تشكل خطورة على القدرة الجنسية. فمثلا تناول 5 علب من الجعة يخفض مستوى التستوستيرون بنسبة 23 بالمئة.

ويضيف كما أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر يؤثر سلبا في القدرة الجنسية أيضا- الحلويات، المشروبات الغازية المحلاة، العصائر المعلبة،. لأنه بعد تناول الحلويات تحدث قفزة في مستوى الأنسولين بالجسم، يمكن أن تتطور إلى مقاومة للأنسولين، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي بدوره يسبب ضعف الانتصاب.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”