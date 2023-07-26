العقاقير المخفية: مواد جديدة غير مشروعة تنشط داخل جسمك فقط!

إنجلترا – وجد تجار المخدرات طريقة لخداع وكالات إنفاذ القانون باستخدام واحدة من أقوى الأدوات التي تمتلكها أجسامنا: التمثيل الغذائي لدينا. مرحبا إلى عالم العقاقير الأولية.

تعرف العقاقير الأولية بأنها مواد لا يمكن أن تسبب تأثيرا إلا بعد تكسيرها بواسطة إنزيمات في الجهاز الهضمي أو تفاعلات كيميائية أخرى في الجسم.

وفي حين أن لها استخدامات دوائية مشروعة (ما بين 5٪ و7٪ من الأدوية المعتمدة تندرج تحت هذه الفئة)، فإن استخدامها كأدوية في الشوارع هو ظاهرة جديدة نسبيا.

وتعمل معظم الأدوية غير المشروعة من خلال التفاعل مع مستقبلات محددة لخلايا الدماغ، ما يؤدي إلى تحفيز أو منع إطلاق مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية. وتستمر لفترة قصيرة قبل أن تتحول إلى مواد كيميائية غير نشطة أو أقل نشاطا، والتي يتم التخلص منها بعد ذلك من الجسم، عادة في البول.

ومع ذلك، بالنسبة للعقاقير الأولية، يجب إزالة جزء صغير من الجزيء أو استبداله قبل أن يعمل على تلك المستقبلات. ويتم ذلك داخل الجسم عن طريق عمليات طبيعية. ALD-52 (1-acetyl- LSD)، على سبيل المثال، هو دواء أولي يتم تحويله بواسطة الجسم إلى LSD بعد إزالة ذرتين من الكربون وذرة أكسجين واحدة.

وعلى الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن ALD-52 كان موجودا منذ الستينيات، إلا أنه تم اكتشافه رسميا لأول مرة في عام 2016 من قبل السلطات في فرنسا. وسارعت حكومة المملكة المتحدة إلى إدراج هذا الدواء الأولي على أنه مادة خاضعة للرقابة في وقت مبكر من عام 2014، على الرغم من عدم وجود تقارير عن مضبوطات مخدرات أو أضرار معروفة. ومنذ ذلك الحين، تم تحديد العديد من العقاقير الأولية الأخرى.

وزاد الاستيلاء على العقاقير الأولية لـ LSD، مثل ALD-52، في ذروة جائحة “كوفيد” في إيطاليا. وتتعامل السلطات اليابانية مع عدد متزايد من مركبات العقاقير الأولية المماثلة لـ LSD. وفي البرازيل، تم تقديم التقارير الأولى عن هذه الأدوية الأولية في عام 2022.

ويحتوي عقار GHB أيضا على مكافئ طليعي. يطلق عليه GBL (غاما بيوتيرولاكتون).

وأدخلت المملكة المتحدة ضوابط أكثر صرامة على GBL – الذي يباع عادة كعامل تنظيف – في عام 2022. وبعد توصيات قوية من المجلس الاستشاري للحكومة بشأن إساءة استخدام العقاقير، تم تصنيف GBL الآن كعقار من الفئة B، إلى جانب القنب والكيتامين.

وبالنسبة للمنشطات، من المعروف أن بعض الأدوية المتاحة تجاريا يمكن تحويلها في الجسم إلى أمفيتامينات ويمكن إساءة استخدامها بسبب آثارها ذات التأثير النفساني المحتمل – وهو ما يبرر الرقابة الصارمة في الوصفات الطبية.

وطور تجار المخدرات أيضا طرقا لإخفاء عقار MDMA (الإكستاسي) غير القانوني عن طريق إضافة جزيء صغير يمكن إزالته عن طريق التفاعلات الكيميائية أو في المعدة من خلال ملامسة حمض المعدة.

وتكمن المشكلة الرئيسية في العقاقير الأولية في صعوبة اكتشافها. وتحتاج قوات الشرطة إلى عينات مرجعية لمقارنة العقار، أو معدات متطورة لاكتشاف تركيبته الجزيئية.

ونظرا لأن قائمة هذه المركبات غير معروفة ويمكن أن تؤدي التغييرات الكيميائية الدقيقة إلى أنماط مختلفة ليتم تحليلها، فمن السهل تفويت هذه الأدوية الجديدة. كما يفسر سبب ظهور العديد في تقارير الشرطة فقط في العقد الماضي.

وبالنسبة للعينات البيولوجية (مثل الدم أو البول أو اللعاب)، هناك صعوبة أخرى. بما أن العقاقير الأولية يجب أن تتحول داخل الجسم قبل أن تصبح نشطة، فهي في الواقع غائبة في حالات الجرعات الزائدة المميتة، حيث أن المادة التي تسبب الأذى والموت هي نتاج هذا التحول.

لذا فإن تمييز العقاقير الأولية عن المكونات الأكثر كلاسيكية التي يتم تحويلها إليها يعد عقبة. وفي حين أن التأثيرات الإجمالية المؤدية إلى الوفاة ستكون هي نفسها، فإن تحديد الدواء الذي تم استخدامه في الأصل بشكل مناسب يمكن أن يساعد في تحديد اتجاهات المبيعات غير القانونية والاستخدام والتوافر.

وبالنسبة للعقاقير الأولية من GHB، فقد قام المشرعون بشكل تدريجي بإدراجها في تشريعات أكثر صرامة وأكثر تحديدا. ولكن العقاقير الأولية LSD تقع في العديد من البلدان في المنطقة الرمادية.

وفي حين أن فرنسا واليابان والمملكة المتحدة قد أدرجت رسميا ALD-52 و1p-LSD في قوانين المواد الخاضعة للرقابة الخاصة بهم، في الولايات المتحدة وكندا يجب إثبات أنها نظير – أي أنها تمتلك بنية جزيئية مماثلة ويمكن أن تسبب نفس التأثيرات – أو أنها غير مشمولة بالقانون الحالي.

وعندما لا تكون المادة مدرجة في التشريع على أنها خاضعة للرقابة، وتكون الاختبارات المعملية (للتشابه الجزيئي أو الارتباط بالمستقبلات) مطلوبة، فهناك مساحة أكبر للاعتراض في المحكمة.

حتى إذا كانت هذه المضبوطات نادرة ولا تصل إلى أرقام المخدرات الأكثر شيوعا، مثل الكوكايين أو الحشيش أو الهيروين، فإن ظهورها في السوق غير المشروعة يجب أن يكون بمثابة علامة تحذير على الاتجاهات المتغيرة المحتملة في سوق المخدرات غير المشروعة.

ومن المحتمل أن تكون هناك تأثيرات غير معروفة – من حيث الشدة والمدة – ولكن هناك أيضا صعوبة في مقاضاة الأشخاص الذين يقدمون هذه الأدوية الأولية.

ومع وصول مادة واحدة جديدة ذات تأثير نفسي إلى السوق غير القانوني كل أسبوع تقريبا في عام 2021، تمت الإشارة إلى التنوع الهائل للأدوية في السوق باعتباره أحد التحديات الرئيسية لعلماء السموم والكيميائيين الشرعيين.

التقرير من إعداد خوليو دي كارفالو بونس، محاضر في علوم الطب الشرعي، جامعة وينشستر.

المصدر: ساينس ألرت