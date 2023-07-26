ابل تُطلق تحديث iOS 15.7.8 لأجهزة الايفون القديمة

أطلقت ابل بالأمس تحديث iOS 15.7.8 و iPadOS 15.7.8 مع بعض التحسينات الضرورة للأجهزة القديمة وهي متاحة للتنزيل حالياً.

في حال لم تلاحظ الأمر فيمكنك الانتقال إلى قسم تحديث البرامج بداخل الإعدادات والبدء في تنزيل التحديث والذي يبلغ حجمه 350 ميجابايت تقريباً.

تحديث iOS 15.7.8 متوافق مع أجهزة الايفون القديمة التي لم تتمكن من الترقية إلى نظام iOS 16 ومنها iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone SE الجيل الأول.

مثله مثل جميع التحديثات الفرعية السابقة، فإن تحديث iOS 15.7.8 يركز فقط على إصلاح المشاكل الأمنية. ويبدو أنه لا يحتوي على أي ميزات جديدة أو إصلاحات لمشاكل معروفة.

يتطلب التحديث الجديد مساحة تخزين قليلة جداً، ولكن يجب أن يكون هاتفك مستعداً من أجلها، حيث يبلغ حجم التحديث 350 ميجابايت تقريباً. من المتوقع أن يستغرق التحديث بضع دقائق، ولكن من الأفضل توصيل الهاتف بشبكة الواي فاي أثناء التحديث لتفادي أي مشاكل انقطاع في شبكة الإنترنت.

تتراوح مدة تثبيت التحديث من 5 إلى 10 دقائق حيث استغرقت عملية التحديث على هاتف iPhone 7 حوالي ثماني دقائق بالضبط.

من خلال آراء بعض المراجعين للتحديث، يبدو أن الأمر تسير على نحو طبيعي، إذ لم يتم مواجهة أي مشاكل تستعدي الاهتمام وكانت النتائج كالتالي:

البطارية تعمل بشكل مستقر دون وجود مشكلة استنزاف عشوائي للطاقة.

اتصال الواي فاي سريع وموثوق دون مواجهة مشاكل في الشبكة.

البلوتوث يعمل بشكل طبيعي.

البيانات الخلوية مستقرة واتصال GPS موثوق وخالي من أي مشاكل.

جميع التطبيقات الخارجية تعمل على نحو مثالي بما في ذلك نتفليكس وتويتر وجيميل وجوجل كروم و Spotify وغيرها من التطبيقات الأخرى. أيضاً تطبيقات الطرف الأول تؤدي وظائفها بشكل طبيعي بما في ذلك سفاري والبودكاست.

الأداء لم يتأثر كثيراً ومن الواضح أن الهواتف التي تم تحديثها بنظام iOS 15.7.8 تعمل بشكل عادي دون مواجهة مشاكل تأخير أو تباطؤ ملحوظ في السوفتوير.

على الرغم من عدم احتواء سجل التغيير على أي تفاصيل تتضمن إصلاحات معينة للأخطاء والمشاكل، ولكن إذا كان هاتفك الايفون يعاني من بعض المشاكل على أي إصدار قديم من نظام iOS 15 بما في ذلك iOS 15.7.7 فمن الأفضل الترقية إلى الإصدار الأخير.