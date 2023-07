انقطاع التيار الكهربائي يوقف الاتصال بمحطة الفضاء الدولية

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، ليل الثلاثاء، في تعطل الاتصال بين مركز التحكم في البعثة ومحطة الفضاء الدولية.

وبحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فقد تعذر على مركز التحكم بالمهمات الفضائية إرسال أوامر إلى المحطة والتحدث مع رواد الفضاء السبعة الموجودين في المدار، حيث حدث انقطاع التيار الكهربائي بينما كانت أعمال التحديث جارية في المبنى في مركز “جونسون” للفضاء في هيوستن.

من جهته قال مدير برنامج محطة الفضاء “جويل مونتلبانو “، إن رواد الفضاء أو المحطة لم يتعرضوا لأي خطر على الإطلاق، مضيفا أن أنظمة التحكم الاحتياطية تولت العمل في غضون 90 دقيقة.

وتم إخطار الطاقم بالمشكلة من خلال أنظمة الاتصالات الروسية، في غضون عشرين دقيقة من الانقطاع، وتعد هي المرة الأولى التي تضطر فيها “ناسا” إلى تشغيل أنظمة الدعم الاحتياطي هذه للتحكم،

وتحتفظ وكالة “ناسا” بمركز تحكم احتياطي على بعد أميال من هيوستن في حالة حدوث إعصار أو كارثة أخرى تتطلب عمليات الإجلاء.

