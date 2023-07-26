هاتف OnePlus 12 – تحسينات مرتقبة في التصميم والكاميرا!

بناءً على الشائعات، على ما يبدو أن هاتف OnePlus 12 سيمتاز بمستشعر كاميرا رئيسية جديد. مصدر هذه الشائعات هو Yogesh Brar الذي شارك مجموعة من المعلومات المثيرة للاهتمام حول الهاتف على موقع تويتر. دعونا نوضح لكم ما ذكره المُسرب بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

ولكن قبل أن نذكر لكم ما أشار إليه المُسرب، نريد أن نوصيكم بالتعامل مع هذه الشائعات بقليل من الحذر، خاصة وأن Brar ليس من ضمن المُسربين الموثوقين دائماً فيما يتعلق بأخبار وتسريبات الهواتف الذكية.

سيمتاز OnePlus 12 بمستشعر كاميرا جديد وعدسة تيليفوتوغرافي أكثر تطوراً

يدّعي المُسرب، أن هاتف OnePlus 12 لن يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي جديد فحسب، بل وأيضاً سيتم تجهيزه بكاميرا تيليفوتوغرافي جديدة.

للتذكير، يشتمل هاتف OnePlus 11 على مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بمستشعر تيليفوتوغرافي Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2x.

أما بالنسبة للمستشعرات الجديدة، فلم يذكر المُسرب أنواعها. ولكن إذا كانت هذه الشائعة صحيحة، فمن الرائع أن نرى تقدم ملحوظ في القدرات البصرية على هاتف OnePlus القادم على الرغم من أن أداء الكاميرا وجودة التصوير على هاتف OnePlus 11 كانت أكثر من رائعة، وليس ذلك فقط. بل يعتبر هاتف OnePlus 11 من أفضل الهواتف الذكية في الوقت الحالي فيما يتعلق بأداء التصوير، حتى وإن كان متخلفاً عدة خطوات خلف الهواتف الصينية التي تمتاز بمستشعر Sony IMX989.

وبما أن هناك العديد من المستشعرات الأفضل، فهي فرصة جيدة أن تقفز OnePlus على العربة وتبدأ في استخدامها مع هواتفها الرائدة.

هاتف OnePlus 11 كان من بين هواتف الأندرويد المميزة خلال العام الجاري. ولكنه يفتقر للشحن اللاسلكي ومعايير IP لمقاومة الماء والغبار. ومع ذلك، فإن سعر الهاتف منخفض مقارنة بهواتف الفلاجشيب الرائدة. لذا، كل شيء متوازن ببراعة شديدة مع هذا الهاتف.

أما بالنسبة لمستشعر التيليفوتوغرافي، فأعتقد أننا جميعنا متفقين على أن عدسة التقريب البصري بمعدل 2x ليست مفيدة للغاية. وحتماً ولابد من ترقيتها للوصول إلى معدل 3x على الأقل.

في الحقيقة، لدينا أمل أن تتمكن الشركة الصينية من تحسين معدلات التقريب البصري لتصل إلى 5x. وسيكون أفضل كثيراً إذا استخدمت الشركة عدسة منظار بيرسكوب.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف سرعة شحن أعلى، ولكننا لسنا واثقين من دعم الشحن اللاسلكي. يشير المُسرب إلى أن الهاتف قد يمتاز بشاشة أفضل، على الرغم من أن الشاشة على OnePlus 11 كانت أكثر من ممتازة، ولكن في جميع الأحوال، ليس لدينا مانع من رؤية شاشة أفضل.

أما بالنسبة للتصميم العام، فلقد ذكر المُسرب أن الهاتف سيحتوي على تصميم جديد، ولكننا لا نفهم بالضبط ما يقصده بهذا. على الأرجح، قد يتم نقل عدسة السيلفي إلى مركز منتصف الشاشة، ومن الممكن أن يتم تقليل الحواف الجانبية.

على كل حال، من المتوقع أن يتم الإعلان عن OnePlus 12 في ديسمبر القادم، لذا، لا يزال أمامنا متسع من الوقت للتحقق من صحة هذه الشائعات من خلال عدد أكبر من المصادر.