كيف تختار تطبيقاً مناسباً لتداول البيتكوين؟

في وسط الأزمات الاقتصادية الموجودة في تلك الأيام حول العالم، يبحث الناس جميعهم عن حلول كثيرة من أجل ضمان استقرار مالي أكثر أماناً، وإيجاد طرق أكثر أماناً لاستثمار أموالهم بدون فقدان قيمتها بشكل كبير. وإذا نظرت على إحصائيات مواقع البحث، ستجد أن الكثير من الناس أصبحوا يبحثون عن سعر البيتكوين بالدولار كوسيلة لضمان وسيلة استثمار مناسبة تحقق لهم بعض الأرباح، أو تحافظ على قيمة أموالهم.

هناك العديد من الطرق لبدء الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية. ولعل من أشهرها هي الاستثمار عبر تطبيق تداول عبر البريد الإلكتروني؛ بسبب المرونة الكبيرة التي تقدمها تلك التطبيقات. ولكن هناك العديد من العوامل الهامة التي يجب أخذها في الحسبان عند اختيار تطبيق مناسب لاستثمار البيتكوين، وهو ما سنعرضه في تلك المقالة.

1- معايير الأمان في التطبيق

من أهم العوامل التي يجب أخذها في الحسبان أثناء اختيار تطبيق للتداول هو معايير الأمان التي يقدمها ذلك التطبيق لضمان حماية أموالك التي ستقوم بإيداعها بجانب معلومات بطاقتك الائتمانية. حاول دائماً البحث عن التطبيقات التي تقدم معايير أمان قوية مثل التحقق ثنائي العامل، وبروتوكلات التشفير، والتخزين البارد للمبالغ.

يجب أيضاً التأكد من عدم وجود أي اختراقات سابقة كبيرة في نظام التطبيق. أيضاً من النقاط الهامة التأكد من التطبيق ونظام التداول عليه مرخص، ويمتثل بكل المعايير الهامة المقدمة من الهيئات القضائية والسلطات الحكومية لتشغيل تلك التطبيقات.

2- واجهة المستخدم والمزايا في التطبيق

من ضمن العوامل الهامة أيضاً في اختيار التطبيق الذي ستقوم بالتداول عليه في العملات الرقمية هي مراجعة واجهة المستخدم والمزايا التي يقدمها التطبيق. أن يكون هناك واجهة سهلة الاستخدام وتصفح سهل على التطبيق يجعل عملية التداول أسهل كثيراً وأكثر سلاسة مثل منصة التداول التي تقدمها سامسونج.

يمكنك أيضاً التأكد من وجود مزايا مختلفة في التطبيق مثل تتبع المحفظة وأنواع الطلبات، والمزايا الموجودة في التطبيق نفسها التي تجعل عملية التداول أسهل. كلما زادت الخدمات والمزايا في التطبيق كلما كان يمكنك التداول بشكل أسهل وأقل تعقيداً.

3- دعم العملاء

من ضمن أهم النقاط التي يجب أخذها في الحسبان هي دعم العملاء المقدم من منصة التداول. من الطبيعي أن يكون هناك بعض المشاكل التي تواجها في أثناء استخدامك للتطبيق، لذلك من المهم أن يكون لديك إمكانية وصول سهلة ومتاحة دائماً لمندوبي خدمة العملاء لمساعدتك على حل مشاكلك.

من أهم أنواع دعم العملاء الموجودة في التطبيقات هي الدردشة المباشرة، أو دعم البريد الإلكتروني، أو الدعم عن طريق الهاتف. وجود أشكال دعم عملاء متنوعة تعد ضرورية لحل أي مشاكل يواجهها العملاء بشكل سريع.

4- السمعة وتقييمات المستخدمين

يجب أيضاً قبل أن تقرر التطبيق الذي ستقوم بالتداول عليه هو مراجعة لسمعة التطبيق والتقييمات السابقة للمستخدمين في التطبيق. يجب القراءة والدراسة جيداً والتأكد من موثوقية التقييمات، وأنها لعملاء حقيقين قبل أن تقرر البدء في وضع أموالك في ذلك التطبيق.

5- العملات والدول المقبولة

من المهم ملاحظة أن ليس التطبيقات كلها تقبل العملاء من كل الدول، أو حتى تقبل عملات مختلفة. قبل فتح حسابك في تطبيق تداول بيتكوين، يجب التأكد أنك تقدر على القيام بالتداول من التطبيق في دولة إقامتك، أو من أي مكان تتواجد به.

احرص أيضاً على التحقق من طريق السحب والإيداع، والعملات التي يقبلها التطبيق حتى تتجنب أي مشاكل قد تعطلك عن الإيداع في التطبيق أو سحب أرباحك بسهولة.

يمكنك دائماً إيجاد تلك المعلومات بسهولة في مستندات السياسة والخصوصية والشروط والأحكام الخاصة في أي موقع، أو يمكنك التواصل مع خدمة عملاء التطبيق للتأكد من تلك المعلومات.

الختام

في الختام، يعد الاستثمار في التداول في البيتكوين من ضمن أهم طرق الاستثمار الحالية، ولكن دائماً يجب أخذ الحذر عند اختيار المنصة التي تنوي التداول عليها والتحقق من العديد من العوامل.

تعد معايير الأمان، وواجهة المستخدم من ضمن أهم العوامل التي يجب مراجعتها. أيضاً تحقق من خدمة العملاء التي تقدمها المنصة، والعملات والدول التي تعمل بها، وفي النهاية يجب عليك قراءة التقييمات والتعليقات الخاصة للمستخدمين السابقين من أجل ضمان الاشتراك في منصة موثوقة يمكنك إيداع أموالك بها.