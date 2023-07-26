ريلمي تُطلق هاتف Realme C51 – وافد جديد على عائلة C بخاصية مثيرة للإعجاب

بعد الإطلاق الناجح لهاتف Realme C53 الأسبوع الماضي، أطلقت ريلمي مؤخراً وافد جديد على عائلة C وهو هاتف Realme C51 الذي يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية وذوي الدخل المحدود.

هاتف Realme C51 هو هاتف ميسور التكلفة، ومع ذلك فهو يمتاز بمجموعة ممتازة من المواصفات بما في ذلك الشاشة الضخمة التي يبلغ قياسها 6.7 إنش وهي عبارة عن لوحة LCD بمعدل تحديث 90Hz ودقة +HD وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 90.3% لضمان توفير تجربة بصرية غامرة والاستمتاع بالمحتوى المرئي.

تم تجهيز Realme C51 بمعالج متواضع طراز Unisoc T612 SoC وهو ليس معالج ممتاز ولكنه لا يزال كافياً لأداء المهام اليومية بشكل لائق.

في حين أن هواتف Realme C5x السابقة جاءت بكاميرا أمامية عالية الدقة، إلا أن طراز C51 يكتفي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل والتي تعتبر أكثر من كافية لصور السيلفي وتم دمجها بداخل نوتش على شكل قطرة ماء.

يمتاز الهاتف بتصميم الكبسولة الصغيرة في مقدمة الشاشة من الأعلى وهو تصميم مستوحى من هواتف ايفون 14 برو من أجل توفير فتحة تفاعلية لعرض الإشعارات ونسبة الشحن.

تم دمج مستشعر بصمات الأصابع في الجانب الأيمن فوق زر الطاقة من أجل الوصول السريع وإلغاء تأمين الهاتف بشكل مناسب.

إعداد الكاميرا الخلفي يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن للمستخدم الحصول على صور ممتازة للأهداف والمواضيع والاستفادة من تأثير الخلفية الضبابية.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 33 وات، ومتوفر باللون الأخضر والأسود.

يأتي الهاتف بخيار واحد من التخزين يشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت ويبلغ سعر الهاتف 130$ دولار أمريكي تقريباً.

المواصفات الفنية لهاتف Realme C51 بالتفصيل