ريلمي تُطلق هاتف Realme C51 – وافد جديد على عائلة C بخاصية مثيرة للإعجاب

بعد الإطلاق الناجح لهاتف Realme C53 الأسبوع الماضي، أطلقت ريلمي مؤخراً وافد جديد على عائلة C وهو هاتف Realme C51 الذي يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية وذوي الدخل المحدود.
هاتف Realme C51 هو هاتف ميسور التكلفة، ومع ذلك فهو يمتاز بمجموعة ممتازة من المواصفات بما في ذلك الشاشة الضخمة التي يبلغ قياسها 6.7 إنش وهي عبارة عن لوحة LCD بمعدل تحديث 90Hz ودقة +HD وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 90.3% لضمان توفير تجربة بصرية غامرة والاستمتاع بالمحتوى المرئي.
تم تجهيز Realme C51 بمعالج متواضع طراز Unisoc T612 SoC وهو ليس معالج ممتاز ولكنه لا يزال كافياً لأداء المهام اليومية بشكل لائق.
في حين أن هواتف Realme C5x السابقة جاءت بكاميرا أمامية عالية الدقة، إلا أن طراز C51 يكتفي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل والتي تعتبر أكثر من كافية لصور السيلفي وتم دمجها بداخل نوتش على شكل قطرة ماء.
يمتاز الهاتف بتصميم الكبسولة الصغيرة في مقدمة الشاشة من الأعلى وهو تصميم مستوحى من هواتف ايفون 14 برو من أجل توفير فتحة تفاعلية لعرض الإشعارات ونسبة الشحن.
تم دمج مستشعر بصمات الأصابع في الجانب الأيمن فوق زر الطاقة من أجل الوصول السريع وإلغاء تأمين الهاتف بشكل مناسب.
إعداد الكاميرا الخلفي يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن للمستخدم الحصول على صور ممتازة للأهداف والمواضيع والاستفادة من تأثير الخلفية الضبابية.
يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 33 وات، ومتوفر باللون الأخضر والأسود.
يأتي الهاتف بخيار واحد من التخزين يشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت ويبلغ سعر الهاتف 130$ دولار أمريكي تقريباً.
المواصفات الفنية لهاتف Realme C51 بالتفصيل
- الشاشة: لوحة عرض LCD IPS قياس 6.7 إنش بدقة 1600×720 بكسل بمعدل تحديث 90Hz ومعدل سطوع يصل إلى 560 شمعة.
- المعالج: Unisoc T619 يشتمل على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 4/8 جيجابايت رام LPDDR4X + ذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويمكن توسيعها بواسطة فتحة MicroSD والتي تتسع للتخزين الإضافي بسعة 2 تيرابايت كحد أقصى.
- نظام التشغيل: أندرويد 13.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flask LED + مستشعر عُمق بدقة 2 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل.
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس ومكبر صوتي في الأسفل.
- الميزات الإضافية: مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة.
- الوزن: 186 جرام.
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 33 وات.
أضف تعليقـك