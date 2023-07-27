ملخص مؤتمر سامسونج – الإعلان عن الجيل الخامس القابل للطي وجالكسي Tab S9 والمزيد

استضافت سامسونج حديث Galaxy Unpacked الثاني لعام 2023 والذي أعلنت خلاله عن جهازين قابلين للطي وثلاثة أجهزة لوحية جديدة وساعتين ذكيتين. فإذا لم تتمكن من مواكبة جميع الإعلانات التي حدثت بالأمس، فإليك مُلخص سريع لكل ما جاء خلال الحدث.

تماماً كما كنا نتوقع، أعلنت سامسونج عن كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 مع عدد كبير من التحسينات الملحوظة. أيضاً تم تحديث سلسلة الحواسيب اللوحية الشهيرة جالكسي Tab S9. وعادت سلسلة جالكسي وتش 6 من الساعات الذكية بالإطار المادي الدوار الأيقوني الذي غاب عنا في جالكسي وتش 5.

أولاً: جالكسي زد فولد 5

لا يختلف جالكسي زد فولد 5 كثيراً عن سلفه السابق، ولكنه يجلب بعض التحسينات الملحوظة. أهم التحسينات المثيرة للإعجاب هي تقنية المفصلة الجديدة التي باتت تسمح للهاتف بالطي والإغلاق المُحكم حيث لم يعد هناك فجوات تتوسط نصفي الهاتف عند طيه.

هذا يعني أن الهاتف أصبح أصغر حجماً، وبات أخف وزناً وأكثر نحافة. يمتاز الهاتف بشاشة داخلية قياس 7.6 إنش بينما يحتوي الغلاف الخارجي على شاشة 6.1 إنش وكلتا الشاشتين عبارة عن لوحات عرض Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz.

تبلغ معدلات السطوع في ذروتها 1750 شمعة وهو نفس معدل السطوع على هاتف جالكسي S23 ألترا. أيضاً تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy الذي تم استخدامه مع عائلة جالكسي S23.

يشتمل هاتف جالكسي زد فولد 5 على خمسة كاميرات وجميعها هي نفس تلك المستخدمة على هاتف جالكسي زد فولد 4. يحافظ الهاتف على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير وشحن بسرعة 25 وات دون تغيير.

ولكن تمكنت سامسونج من تحسين قلم S-Pen ليبدو أنحف بفارق 41% ويبلغ سعر الهاتف 1799$ لنموذج 12 + 256 جيجابايت وهو متاح للطلب المُسبق عبر موقع سامسونج الرسمي وستبدأ عملية البيع المفتوح اعتبارًا من يوم 11 أغسطس.

ثانياً: جالكسي زد فليب 5

حصل هاتف جالكسي زد فليب 5 على نفس تقنية المفصلة التي تتيح لك القدرة على إغلاق الهاتف بالكامل دون وجود فجوات. ولكن يأتي هاتف فليب 5 بأكبر تغيير له في تاريخه وهذا التغيير متمثلاً في شاشة الغطاء التي يبلغ حجمها 3.4 إنش.

لقبتها سامسونج باسم شاشة “النافذة المرنة المعززة” والتي تدعم العديد من عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات الأكثر استخداماً، ومن المتوقع أن تجلب المزيد من الدعم للتطبيقات الأخرى من خلال التحديثات المستقبلية. باختصار شديد، أصبح من الممكن إنجاز العديد من المهام على هاتف جالكسي زد فليب 5 دون الحاجة إلى فتح الجهاز.

باقي المواصفات لم تتغير كثيراً، حيث يمتاز الهاتف بشاشة داخلية Dynamic AMOLED 2X قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 1Hz وحتى 120Hz.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 10 ميجابكسل بينما يحتوي من الداخل على كاميرتين بدقة 12 ميجابكسل. لم تتغير سعة البطارية البالغة 3700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن بسرعة 25 وات.

هواتف الجيل الخامس القابلة للطي مدعومة بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء. يأتي الهاتف بنفس المعالج المستخدم في جالكسي زد فولد 5.

يبلغ سعر الهاتف 999$ دولار أمريكي من أجل نموذج 8 + 256 جيجابايت ويأتي الهاتف بمتغيرات لونية مختلفة ومنها ألوان حصرية على الموقع الرسمي وستبدأ عملية البيع المفتوح ابتداءً من يوم 11 أغسطس.

ثالثاً: سلسلة جالكسي Tab S9

يأتي ثلاثي سلسلة جالكسي Tab S9 باختلافات جوهرية في المواصفات والحجم وسعة البطارية وإعداد الكاميرا. يمتاز الطراز الأساسي بشاشة 11 إنش بينما يأتي طراز “بلس” بشاشة حجمها 12.4 إنش أما طراز “ألترا” يأتي بشاشة 14.6 إنش.

جميع الأجهزة الثلاثة تمتاز بلوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث تكيفي من 60Hz وحتى 120Hz. بالتأكيد مع توفير الدعم لقلم S-Pen.

تبلغ سعة البطارية على الأجهزة الثلاثة 8400 مللي أمبير و 10900 مللي أمبير و 11200 مللي أمبير على التوالي.

أما بالنسبة لإعداد الكاميرا فإن الكاميرا الرئيسية على جهاز جالكسي Tab S9 عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

أما جهاز جالكسي Tab S9 بلس فهو يحتوي على نفس إعداد الكاميرا ولكن مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما طراز “ألترا” فهو يحتوي على نفس إعداد الكاميرا على جهاز “بلس” ولكن مع عدسة أمامية إضافية بدقة 12 ميجابكسل.

جميع الأجهزة الثلاثة تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة وتمتاز بمكبرات صوتية رباعية استريو مضبوطة بواسطة علامة AKG الرائدة للتقنيات الصوتية ودعماً لصوتيات Dolby Atmos.

هذه هي المرة الأولى في تاريخها التي تمتاز فيها سلسلة جالكسي Tab S9 بتصنيف لمقاومة الماء والغبار حيث يأتي ثلاثي السلسلة بتصنيف IP68. تشتمل الأجهزة على معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وجميع الأجهزة مدعومة بأربع سنوات من تحديثات أندرويد وما يصل إلى خمسة سنوات من التصحيحات الأمنية.

سلسلة جالكسي Tab S9 متوفرة على هيئة WiFi و 5G ويبدأ سعرها عند قيمة 799$ دولار أمريكي.

رابعاً: سلسلة جالكسي وتش 6

أطلقت سامسونج أيضاً ساعتي جالكسي وتش 6 وجالكسي وتش 6 كلاسيك. تأتي الأول بحجم 40 مم بينما تأتي الثانية بحجم 44 مم. ومع ذلك، ساعة جالكسي وتش 6 كلاسيك متوفرة بإصدارات أخرى بحجم 43 مم و 47 مم.

الإصدار الكلاسيكي أكثر رياضية بفضل الإطار المادي الدوار. جميع الساعات مزودة بشاشات مصنوعة من كريستال الياقوت بحجم 1.3 إنش على إصدار 40 مم و 43 مم بينما تصل حجم الشاشة إلى 1.5 إنش على كل من 44 مم و 47 مم.

سلسلة جالكسي وتش 6 تعمل بواسطة معالج Exynos W930 المُحسنة مصحوبة بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 16 جيجابايت.

جميع الساعات مُصنفة بمعيار IP68 وتصنيف ATM5 وتتمتع بمتانة من المعيار العسكري MIL-STD-810H وعلى أتم الاستعداد للعمل لفترة زمنية تصل إلى 40 ساعة بدون تشغيل خاصية الشاشة الدائمة “AoD” بينما تصل فترة التشغيل إلى 30 ساعة مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة.

تعمل الساعات بواجهة One UI 5 المستندة إلى نظام WearOS 4 وتتعهد الشركة بدمج الساعة بعدد كبير من ميزات الصحة واللياقة البدنية وتبدأ الأسعار من 299$ للطراز الأساسي بينما يصل سعر الإصدار الكلاسيكي إلى 399$.