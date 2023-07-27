نظام iOS 17 – جميع المميزات الجديدة في التحديث التجريبي الرابع!

طرحت ابل الإصدار التجريبي الرابع Beta 4 من نظام iOS 17 من أجل المطورين لاختبار المميزات الجديدة والتأكد من توافق السوفتوير مع تطبيقاتهم بشكل مثالي.

مثله مثل جميع التحديثات التجريبية السابقة، تحاول ابل التأكد من إضافة المزيد من التعديلات على السوفتوير قبل طرح الإصدار النهائي بشكل رسمي لعامة الجمهور.

اشتمل التحديث التجريبي الرابع على بعض المميزات المثيرة للاهتمام والتي يمكننا تلخيصها كما يلي:

زر تفعيل أو تعطيل NameDrop

أضافت ابل في إعدادات قائمة AirDrop خيار جديد تحت مُسمى “Start Sharing By” والذي يعني باللغة العربية “بدء المشاركة”. يتضمن هذا الخيار مفتاح تبديل باسم “Bringing Devices Together” والذي يعني بالعربية “الجمع بين الأجهزة”. هذا الزر يسمح للمستخدمين بتفعيل أو تعطيل وضع NameDrop.

كما أشرنا في تقرير سابق فإن الهدف من ميزة NameDrop هو تقريب جهازين ايفون من بعضهما البعض بغرض نقل معلومات جهات الاتصال بين الجهازين.

قائمة تطبيق الرسائل

الآن على تطبيق الرسائل iMessage بات من الممكن الوصول إلى جميع الأدوات والتطبيقات المرفقة من خلال النقر فوق زر (+) والذي يعرض قائمة من الخيارات سهلة الوصول بما في ذلك خيارات الصور وتطبيق الكاميرا والملصقات والملاحظات الصوتية.. إلخ.

في هذا الإصدار التجريبي قررت ابل تعديل تصميم الأيقونات الخاصة بالأدوات والتطبيقات. فعلى سبيل المثال تم استبدال أيقونة زر الغالق التقليدي بصورة عادية للكاميرا. أيضاً خيار الصور أصبح يمتاز بأيقونة لتطبيق الصور بدلاً من عرض الصورة الأخيرة التي تم التقاطها.

زر معاينة الإشعارات في وضع الاستعداد

أضافت ابل زر جديد في قائمة الاستعداد Standby باسم Show Preview on tab only وعند تفعيل هذا الزر سيتم إخفاء معاينة الإشعارات إلى أن تقوم بالنقر فوقه.

يُمكن تفعيل وضع الاستعداد Standby وعرض الشاشة في الوضع الأفقي على نظام iOS 17 أثناء عدم استخدامك للهاتف وهو وضع يوفر العديد من المعلومات الهامة لتسهيل الاطلاع عليها.

السلامة العقلية بتطبيق الصحة

أضافت ابل بعض التحسينات المرئية اللطيفة على قسم السلامة العقلية Mental Wellbeing بداخل تطبيق الصحة حيث أصبحت طريقة التفاعل مع الحالة المزاجية مدعومة بالرسوم المتحركة. أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة ومكتنزة قليلاً وألوانها زاهية بشكل أكبر.

الشاشة الرئيسية الجديدة وأيقونة مكتبة التطبيقات

قررت ابل تغيير شكل أيقونة خيار قائمة إعدادات الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات. فبدلاً من المخطط الأبيض التقليدي لشكل الايفون على خلفية زرقاء، أصبحت عبارة عن مجموعة من النقاط اللونية بخلفية أرجوانية.