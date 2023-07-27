سعر ومواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 5 بالتفصيل

أعلن عملاق التكنولوجيا الكوري عن هاتف جالكسي زد فولد 5 ويأتي الهاتف بشاشة Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي قياس 7.6 إنش بمعدل تحديث 120Hz بذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة أي إنها أصبحت أكثر سطوعاً بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق. يحتفظ الجانب الداخلي بكاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل.

أما الشاشة الخارجية فهي عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED قياس 6.2 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث تكيفي 120Hz.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy ويحافظ على نفس مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تيلفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع توفير التقريب البصري بمعدل 3x وتقريب مسافة تعادل 30 ضعفاً.

تم تحسين قدرات النوافذ المتعددة والتعامل مع التطبيقات المفتوحة من خلال سحب وإفلات شريط المهام وتحسين العمل على تطبيقات الطرف الثالث الخارجية.

أصبح قلم S-Pen أكثر نحافة مقارنة بإصدار القلم الذي رأيناه لأول مرة على هاتف زد فولد 3 في عام 2021 من أجل تحسين تجربة الكتابة.

يمتاز الهاتف بإطارات مصنوعة من الألمنيوم مع غطاء مفصلي وتصنيف مقاومة IPX8 لمقاومة الماء ومحمي بطبقة زجاج Victus 2 من شركة Corning.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف جالكسي زد فولد 5

الشاشة الداخلية: لوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بدقة +QXGA أبعادها 2176×1812 بكسل قياس 7.6 إنش بمعدل تحديث 120Hz قابل للتكيف مع دعم لمرئيات +HDR10 وذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة.

لوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بدقة +QXGA أبعادها 2176×1812 بكسل قياس 7.6 إنش بمعدل تحديث 120Hz قابل للتكيف مع دعم لمرئيات +HDR10 وذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة. الشاشة الخارجية: شاشة غطاء بلوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بدقة +HD أبعادها 2316×904 بكسل بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 48 إلى 120 هرتز.

شاشة غطاء بلوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بدقة +HD أبعادها 2316×904 بكسل بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 48 إلى 120 هرتز. المعالج: Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 جيجابايت رام LPDDR5X + وحدات تخزين بسعة 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0.

12 جيجابايت رام LPDDR5X + وحدات تخزين بسعة 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0. نظام التشغيل: واجهة One UI 5.1.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

واجهة One UI 5.1.1 المستندة على نظام أندرويد 13. شريحة الخط: ثنائي الشريحة.

ثنائي الشريحة. الكاميرا الخلفية: مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومااً بالتثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي ثنائي البكسل + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 123 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بتقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x.

مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومااً بالتثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي ثنائي البكسل + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 123 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بتقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x. الكاميرا الأمامية: بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8.

بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. الصوت: سماعات ستريو + Dolby Atmos + USB-C.

سماعات ستريو + Dolby Atmos + USB-C. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي للبصمات على الجانب + تصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

ماسح ضوئي للبصمات على الجانب + تصنيف IPX8 لمقاومة الماء. الوزن: 253 جرام.

سُبل الاتصال: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS with GLONASS, USB Type-C, NFC

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS with GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: بسعة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 25 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 4.5 وات.

الهاتف متوفر بخيارات متعددة من الألوان تشتمل على الأزرق الثلجي والأسود والكريمي ويبدأ سعره بقيمة 1799$ دولار تقريباً لنموذج 8 + 256 جيجابايت.