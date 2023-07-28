دليل شامل لاستعادة الرسائل والصور والفيديوهات المحذوفة

في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت تطبيقات المراسلة الفورية وعلى رأسها واتساب جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. مع مليارات المستخدمين النشيطين شهرياً، نستخدم واتساب في التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء فرق العمل. ولكن حتماً ولابد سيأتي يوماً تفقد فيه بعض البيانات الهامة من تطبيق واتساب، سواء كانت هذه البيانات عبارة عن محادثات صوتية أو مرفقات للصور والفيديوهات والروابط والملفات أو التسجيلات الصوتية وغيرها من الوسائط الأخرى.

عادةً يحدث هذا الأمر نتيجة عدة أسباب مثل الحذف العرضي أو المشاكل البرمجية أو تلف الهاتف أو حتى سرقته. لا داعي للقلق، فبرنامج Tenorshare UltDate WhatsApp Recovery قادر على استرجاع جميع بياناتك المحذوفة من الواتساب بسهولة شديدة وبراعة فائقة.

ما هو برنامج Tenorshare UltData WhatsApp Recovery؟

Tenorshare هي واحدة أكبر الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول البرمجية للهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب. ويعد برنامج UltData WhatsApp Recovery جزءًا من مجموعة حلول الشركة التي تستهدف استرجاع البيانات المحذوفة على أجهزة الايفون والأندرويد لاسترداد محادثات ووسائط ومرفقات الواتساب المفقودة والضائعة. إنه برنامج آمن تماماً وموثوق من قِبل ملايين المستخدمين وسهل الاستخدام ويتمتع ببعض المقومات الرائعة والميزات المفيدة التي تعزز من تجربة المستخدم أثناء استرداد المحادثات المفقودة من واتساب.

ما هي مميزات برنامج Tenorshare UltData WhatsApp Recovery؟

يمتاز برنامج UltData WhatsApp Recovery بعدد هائل من المميزات النافعة والمفيدة في عملية استرداد البيانات والتي يمكننا تلخيصها في كل من الآتي:

القدرة على استرجاع بيانات واتساب المفقودة دون الحاجة إلى الاستعانة بالنسخة الاحتياطية.

إمكانية استرجاع 7 أنواع مختلفة من بيانات الواتساب العادي وواتساب التجاري بما في ذلك الصور والفيديو وجهات الاتصال.

إمكانية استعادة واتساب من النسخة الاحتياطية على الآيتونز

القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب على أندرويد.

متوافق مع أحدث أنظمة التشغيل بما في ذلك أندرويد 12&13 و iOS 16 و iPadOS 16.

يدعم جميع أجهزة الايفون والايباد، فضلاً عن دعم أكثر من 6000 هاتف وجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد.

مدعوم باللغة العربية.

لماذا نثق في برنامج Tenorshare UltData WhatsApp Recovery؟

حتى وبدون الاستعانة بالنسخ الاحتياطية للواتساب، هذا البرنامج قادر على استرداد البيانات المحذوفة التي مر عليها أكثر من عام. سواء هذه البيانات كانت عبارة عن دردشات ومحادثات صوتية أو وسائط ومرفقات مختلفة، فإن البرنامج قادر على التعامل مع جميع بيانات الواتساب المختلفة بصرف النظر عن السيناريو الذي تعرض فيه حسابك على واتساب بالحذف سواء كان ذلك نتيجة الحذف الغير متعمد أو انهيار النظام أو نتيجة هجوم الفيروسات أو إعادة ضبط المصنع أو الشاشات التالفة أو عمل جليبريك للايفون والعديد من السيناريوهات الأخرى.

يدعم البرنامج جميع البيانات التي قد تحتاج لاستردادها مثل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات PDF والمستندات وملفات الوورد واكسيل والملفات المضغوطة والوثائق. والأفضل من كل ذلك، أنه يمنحك إمكانية اختيار مسار تصدير البيانات التي تم استردادها للاحتفاظ بها على الكمبيوتر ويتيح لك معاينة البيانات قبل استردادها.

كيفية استخدام برنامج UltData WhatsApp Recovery

أولاً قم بتنزيل برنامج UltData WhatsApp Recovery على جهازك من هذا الرابط .

. ثم قم بتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر وتشغيله.

من الشاشة الرئيسية انقر فوق خيار “استعادة البيانات من أجهزة iOS“.

قم بتشغيل هاتفك الايفون أو الآيباد وتوصيله بالكمبيوتر باستخدام كابل الــ USB وسوف يتعرف البرنامج تلقائياً على الأجهزة المتصلة.

تأكد من إلغاء قفل الشاشة على الهاتف أو التابلت والثقة بجهاز الكمبيوتر لكي يتم ربط الجهازين بشكل صحيح.

بمجرد أن يتعرف البرنامج على الجهاز المُتصل، سيسمح لك البرنامج باختيار نوع البيانات التي تود استردادها. يمكنك تحديد نوع البيانات أو ببساطة اختيار كل البيانات.

انتظر لحظات قليلة وسوف يبدأ البرنامج في عمل مسح عميق لجميع البيانات القابلة للاسترداد. بعد دقائق قليلة، سيعرض لك البرنامج جميع البيانات التي يمكنك استردادها. يُمكنك النقر فوق إظهار الكل أو تحديد بيانات معينة لمعاينتها بشكل منفصل.

بعد أن تتأكد من تحديد جميع البيانات التي تود استردادها، انقر من الأسفل فوق زر “استعادة” واختيار مسار الاحتفاظ بها على جهاز الكمبيوتر. يمكنك استرداد بعض بيانات الواتساب على الهاتف مباشرةً بما في ذلك الرسائل وجهات الاتصال فقط.

خصم 30% عند شراء برنامج UltData WhatsApp Recovery



في حين أن البرنامج سيساعدك في مسح هاتفك ضوئياً بحيث عن الملفات القابلة للاسترداد من الواتساب ومعاينتها، ولكنك لن تكون قادراً على استردادها إلا بعد شراء الترخيص مدفوع الثمن والذي تبدأ قيمته عند 35.95$ دولار فقط. ولكن الخبر الجيد أن الشركة توفر لنا كود خصم PF007B للاستمتاع بشراء البرنامج والحصول على خصم بنسبة 30% على سعر البرنامج، فضلاً عن خدمة الدعم الفني على مدار الساعة للإجابة على جميع أسئلتك واستفساراتك وحل جميع مشاكلك مع البرنامج أو إمكانية استرداد الأموال خلال 30 يوماً من عملية الشراء.

كلمة أخيرة

برنامج Tenorshare UltData WhatsApp Recovery أداة ممتازة لاسترداد بيانات واتساب المحذوفة. تجعل الواجهة البديهية من السهل جداً التعامل مع البرنامج وفهم طريقة عمله والتأقلم مع معطياته حتى وإن لم تكن شخصاً يتمتع بمستوى متقدم من الذكاء التقني للتعامل مع البرمجيات.

ثلاثة أوضاع استرداد مختلفة ودعماً موسعاً لجميع إصدارات iOS وأندرويد والتوافق مع عدد هائل من الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، لن تجد عذراً واحداً يمنعك من استخدام البرنامج. والخبر السار أنه يمكنك دائماً تجربة البرنامج قبل الترقية للإصدار الكامل وتنفيذ عملية الشراء.

على الرغم من أن سعر البرنامج قد يكون مرتفع قليلاً ولكن المميزات التي يوفرها تجعله استثمارًا مُستحقاً. قد تلاحظ فقط أن مرحلة الاسترداد تتطلب فترات زمنية طويلة خاصة ولكنها ضمان للقدرة على تنفيذ عملية مسح عميقة والنجاح في استرداد البيانات القديمة ببراعة شديدة.