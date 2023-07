واصفا الوضع بـ«المرعب».. «غوتيريش»: بدء عصر الغليان العالمي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي.

وأكّد غوتيريش أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو تؤشر إلى بدء «عصر الغليان العالمي»، معتبرا أنّ موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي «مرعبة».

وأضاف غوتيريش «انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي»، موضحا أنّه من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية، وأنّ ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور.

ووصلت حرائق الغابات إلى ضواحي العاصمة اليونانية أثينا، حيث تسببت الرياح القوية باندلاع النيران في أنحاء متفرقة من اليونان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية.

كما تعرف الجزائر ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة منذ أسبوع، والتي أدت إلى نشوب حرائق بعدة ولايات شرقي البلاد، والتقليل من حركة التجوال في الشوارع، فضلا عن وقوع قتلى من المدننين والعسكريين.

وبدورها تتعرض مصر هذه الأيام لموجة حارة لم تشهد البلاد مثيلاً لها من قبل، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة، في بعض المناطق، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى تحذير المواطنين من الخروج إلى الشوارع في أوقات معينة من اليوم.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة نتيجة تأثرها بالقبة الحرارية، والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنّ الاحتباس الحراري ناتج عن الأنشطة الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

