جراح: يمكن عدم ملاحظة أعراض بداية الغرغرينا (gangrene)

إنجلترا – أعلن الدكتور الجراح تيغران بوخيان، أن الغرغرينا مرض خطير يتميز بموت الأنسجة وقد لا تلاحظ بدايته.

ويشير الجراح إلى أنه في حالة الغرغرينا يتغير لون الجلد في المنطقة المصابة، حيث قد يصبح شاحبا أو أسود.

ويقول: “الغرغرينا مرض خطير يتميز بموت الأنسجة قد لا تلاحظ بدايته، ولكن مع مرور الوقت تظهر أعراض محددة، من بينها: ألم في المنطقة المصابة، تورم المنطقة، ظهور تقرحات أو جروح لا تلتئم خلال فترة زمنية طويلة”.

ووفقا له، يمكن أيضا تحديد بداية المرض من خلال علامتين: تغير لون الجلد في المنطقة المصابة، حيث يصبح شاحبا أو أسود وتقيح الجرح.

ويقول: “يتم تشخيص الإصابة بالمرض على أساس سوابق المريض والفحص الموضعي: يغمق لون الجلد، ويجف الطرف، ويصبح حجمه أصغر من الطرف السليم. كما يختفي النبض في أوعية الطرف المصاب، ويمكن تمييز الحدود بين منطقة النخَر والأنسجة السليمة بوضوح”.

ويؤكد الجراح، على أن الشخص المصاب يمكنه تحديد بداية الغرغرينا بنفسه، إذا انتبه للأعراض المذكورة، وحينذاك عليه فورا استشارة الطبيب.

ويقول: “أكرر ثانية أن بداية الغرغرينا في بعض الأحيان يمكن أن تكون غير واضحة، لذلك من المهم الخضوع لفحوصات طبية منتظمة ومراقبة حالة الجسم”.

المصدر: riamo.ru