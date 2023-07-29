ايفون بدون حواف – حلم ابل قد يتحول إلى حقيقة!

بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الكورية، يبدو أن شركة ابل ترغب في تصنيع ايفون خالي من الحواف، ومن الممكن أن تساعدها سامسونج في تحقيق هذا الحلم.

طالبت ابل مورديها المسؤولين عن لوحات العرض (سامسونج و LG) بتطوير لوحات OLED جديدة خالية من الحواف من أجل أجهزة الايفون المستقبلية. ولكن يبدو أن هناك العديد من العقبات التي تواجه الموردين، وقد لا يتحقق هذا الأمر خلال وقت قريب.

كلّفت ابل مورديها بتصنيع لوحات OLED مسطحة بدون حواف، بينما عرضت سامسونج على الشركة لوحات OLED منحنية بدون حواف ولكن ابل رفضتها.

من الواضح أن ابل لا تريد شاشات منحنية، أو بالأحرى، هي لا تريد تغيير التصميم المميز لهواتفها الذكية. علاوة على ذلك، فإن ابل مقتنعة بأن لوحات العرض المنحنية مُعرضة للكسر بسهولة، مما قد يتسبب في تقليل معدلات متانة الايفون.

تطلب ابل على وجه التحديد من الموردين لوحات OLED خالية من الحواف، على أن تكون بنفس التصميم المعتاد، فقط مع بعض التحسينات الطفيفة في تقنيات العرض.

وبالتالي، تحتاج كل من سامسونج و LG تحسين طريقة تغليف الأغشية الرقيقة وتقنيات الكاميرا أسفل الشاشة. وينص طلب ابل على أن يكون الغلاف الخارجي للشاشة أرق من السُمك التقليدي.

تريد ابل أيضاً توفير مساحة أكبر من أجل الهوائيات (الانتنات) المدمجة أسفل الشاشة دون التأثير على التصميم الخالي من الحواف. هذه العقبات جميعها تعني أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت حتى يتمكن الموردون من تطوير لوحات العرض المطلوبة من ابل.

ومع ذلك، الأمر لن يكون مستحيلاً، فقط بعض الوقت الإضافي لكي تتمكن سامسونج و LG من البدء في تطوير لوحات العرض بنفس المعايير التي يطلبها العميل.

على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنت ابل من تقليل حواف الشاشة بشكل تدريجي، ولكنها لم تكن قادرة على تصنيع شاشة خالية تماماً من الحواف. ولكن ابل مقتنعة تماماً بأن هذا الأمر سيحدث في المستقبل القريب، عاجلاً أم آجلاً، بل هي مُجرد مسألة وقت ليس أكثر.

حلم ابل الوحيد هو تطوير شاشات أحادية الهيكل خالية من الحواف لكي تجعل هاتف ايفون يبدو وكأنه قطعة زجاجية واحدة. وتهدف الشركة إلى استخدام زجاج أكثر قوة مع هواتف الايفون المستقبلية.