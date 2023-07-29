جالكسي S24 ألترا – لا ترقيات جديدة في إعداد الكاميرا

قد يكون هاتف جالكسي S24 ألترا أحد أكثر هواتف الأندرويد المرتقبة خلال العام القادم. ولكن للأسف لدينا بعض الأخبار التي قد تكون مُخيبة لآمال عشاق العلامة التجارية إذ يُقال أن الهاتف الرائد لن يحصل على أي ترقيات جديدة في قسم الكاميرا.

سيحافظ هاتف جالكسي S24 ألترا على نفس إعداد الكاميرا الذي تم استخدامه مع هاتف جالكسي S23 ألترا، سواء من حيث الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية، على الرغم من أن المعلومات حول مواصفات الكاميرا الأمامية لا تزال نادرة في الوقت الحالي.

ولكن خلال الأسابيع الماضية تمكنا من رصد بعض التقارير التي تشير إلى أن سامسونج تخطط لتجهيز جالكسي S24 الترا بعدسة تكبير متغيرة تتيح للهاتف القدرة على توفير إمكانات التقريب البصري في جميع مستويات التكبير بدءًا من 3x وحتى 10x.

إذا حصلت كاميرا المنظار على هذه الميزة على الرائد التالي، فمن المتوقع أن ترتقي بقدرات التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى أكثر تطوراً مما قد يمنح المستخدمين نتائج مدهشة أثناء التقاط الصور الشخصية والمنظار الطبيعية وجميع السيناريوهات الأخرى التي تتطلب قدرات التكبير.

سيتم تحسين معدلات التكبير البصري على هاتف جالكسي S24 ألترا

ولكن يبدو أن سامسونج لن تنجح في تحقيق هذه الإمكانية هذا العام، ولكن بدلاً من توفير عدسة متغيرة ستوف عدسة أخرى بمعدل تكبير 5x بدلاً من 3x، ومع ذلك يدّعي أحد المُسربين أن حتى هذه الإمكانية قد لا تكون من نصيب جالكسي S24 ألترا.

بعض المصادر الأخرى تشير إلى أن الشيء الوحيد الذي سيحصل عليه الرائد التالي هو كاميرا زوم 10x مُحسنة، بينما سيظل إعداد الكاميرا الخلفية ثابتاً دون أي تغيير.

تم التأكيد على صحة هذه المعلومة بواسطة المُسرب المُخضرم Ice Universe الذي يدّعي أنه حصل على معلوماته من مصادر كورية داخلية لم يفصح عن اسمها.

وفي حالة كانت معلومات Universe صحيحة، فهذا يعني أننا سنحصل على نفس المستشعر الأساسي بدقة 200 ميجابكسل وهو مستشعر ISOCELL HP2 مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع Sony IMX564 بدقة 12 ميجابكسل.

أما فيما يتعلق بكاميرات التكبير فسوف تستخدم سامسونج نفس مستشعر Sony IMX754 بدقة 12 ميجابكسل القادر على دعم معدل تقريب 3x وسوف تستخدم أيضاً مستشعر Sony IMX754+ الداعم لمعدل تقريب 10x.

حسناً، يُقال أن مستشعر التيليفوتوغرافي بمعدل 10x قد يحصل أيضاً على بعض التحسينات الطفيفة، ولكن لم يذكر المصدر أي تفاصيل.

يبدو أن جميع المؤشرات تشير إلى عدم حصول جالكسي S24 ألترا على أي ترقيات ملموسة في إعداد الكاميرا الخلفية. بالتأكيد سيتم تحسين قدرات الكاميرا وخوارزميات التصوير وتقنيات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن العديد من التحسينات الأخرى التي قد تطول جوانب أخرى في الهاتف. ولكن بالنسبة لإعداد الكاميرا، فليس هناك شيء جديد يستحق الاهتمام.

ربما هذه المعلومات تحبط من عزيمة المستهلكين الذين كانوا يخططون للانتقال إلى الرائد التالي العام القادم. ولكن بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين لم يتمكنوا من تحديث هواتفهم لمدة عامين إلى ثلاث أعوام، فبكل تأكيد سيكون هاتف جالكسي S24 ألترا بمثابة ترقية تستحق الاستثمار.