أوبو تُعلن عن هاتف Oppo K11 بتصميم يخطف الأنظار وسعر في المتناول

في هدوء شديد أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Oppo K11 لمستخدمي الفئة المتوسطة في الصين، ومن المتوقع أن يشق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.
يمتاز الهاتف بشاشة ضخمة قياس 6.7 إنش بدقة عالية الجودة وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz وتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 782G متوسط المدى.
يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا لائق يشتمل على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. تم شحن الهاتف بواجهة ColorOS 13.1 المستندة على نظام أندرويد 13 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي فائق السرعة بقوة 100 وات.
المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Oppo K11
- الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 6.74 إنش بدقة +FHD أبعادها 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وذروة سطوع تصل إلى 1100 شمعة ومعدل تعتيم PWM 2160Hz.
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 782G SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 642L.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12 جيجابايت رام من النوع LPDDR4X مع ذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت UFS 3.1.
- نظام التشغيل: واجهة ColorOS 13.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS + عدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + وحدة إضاءة Flash LED.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.
- الوزن: 182 جرام.
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات.
- السعر والتوفير: يتوفر الهاتف بلونين مختلفين يشتملان على Moon Shadow Gray و Glacier Blue بسعر 1899 يوان صيني أي ما يعادل 265$ دولار أمريكي لطراز 8 + 256 جيجابايت، بينما يصل سعر طراز 12 + 512 جيجابايت إلى 2499 يوان صيني أي ما يعادل 350$ دولار تقريباً.
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