أوبو تُعلن عن هاتف Oppo K11 بتصميم يخطف الأنظار وسعر في المتناول

في هدوء شديد أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Oppo K11 لمستخدمي الفئة المتوسطة في الصين، ومن المتوقع أن يشق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.

يمتاز الهاتف بشاشة ضخمة قياس 6.7 إنش بدقة عالية الجودة وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz وتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 782G متوسط المدى.

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا لائق يشتمل على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. تم شحن الهاتف بواجهة ColorOS 13.1 المستندة على نظام أندرويد 13 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي فائق السرعة بقوة 100 وات.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Oppo K11