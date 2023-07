«الذئبة لوبا كابيتولينا».. قطعة أثرية تعود بعد اختفاء مايزيد عن 40 عام

ضبط جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع بنغازي القطعة الأثرية «الذئبة لوبا كابيتولينا» المختفية منذ حقبة سبعينات القرن الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إنّه وردت معلومات إلى الفرع مفادها وجود القطعة الأثرية في إحدى المزارع في منطقة سيدي فرج، حسب بيان لها,

وذكرت الوزارة أنّها داهمت المزرعة قوة من أعضاء القبض والتحري ومأمور الضبط بالفرع، رفقة دوريات من قسم النجدة بنغازي ومراقب آثار بنغازي بالتنسيق مع النيابة العامة جنوب بنغازي.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى عثور القوة الأمنية على القطعة المختفية منذ أن كانت قرب ميناء طرابلس، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

