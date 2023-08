وزارة العمل تأذن لوزارة الصحة للتعاقد وجلب 2000 عنصر طبي من بنغلاديش

أفاد رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة عبدالعاطي عبدالسلام، الحصول على موافقة وزارة العمل، لاستجلاب ألفَي عنصر طبي وطبي مساعد من بنغلاديش.

وأكد عبدالسلام أنّ الدفعة الأولى من العناصر الوافدة التي وصلت إلى ليبيا، مكونة من 21 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا، وزعوا على مستشفيات جنوب البلاد في المرحلة الأولى.

وأوضح عبدالسلام أنّ الدفعة الثانية المكونة من 120 عنصرًا ستصل البلاد خلال 15 يومًا، مشيرا إلى أنّ استجلاب العناصر الوافدة جاء بعد خضوعهم لامتحانات.

وأكّد رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة أنّ التعاقد معهم كان وفق اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية، بعقد يمتد لعام واحد قابل للتجديد.

