اعتماد هاتف OnePlus Ace V2 Pro بشهادة 3C تكشف عن سرعة شحن خارقة!

لقد تم رصد هاتف OnePlus Ace V2 Pro على موقع توثيق الشهادات 3C في الصين مما يعني أن الهاتف يمر بالمرحلة الأخير من الاعتمادات قبل إطلاقه في السوق الصينية.

لقد كشفت شهادة الهاتف أنه قادم بسرعة شحن خارقة أعلى من سرعة الشحن التي يدعمها هاتف OnePlus 11. لكي نكون أكثر تحديداً، هاتف OnePlus Ace V2 Pro سيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 150 وات.

هاتف OnePlus Ace V2 Pro قادم بسرعة شحن 150 وات

ظهر الهاتف على موقع الشهادات برقم طراز PJA110 جنباً إلى جنب مع محول طاقة 11 فولت على 13.7 أمبير أي ما يعادل 150 وات.

للأسف هذا هو كل ما تم الكشف عنه من خلال شهادة 3C. بطبيعة الحال شهادات 3C لا تفصح عن المواصفات الدقيقة للهاتف. ولكن من حسن الحظ، أن هذه ليست المرة الأولى التي نرصد فيها تسريبات للهاتف.

فلقد أكدت التسريبات السابقة أن هاتف OnePlus Ace V2 Pro سيأتي بمواصفات فنية قوية للغاية لدرجة أنه سيكون أول هاتف من العلامة التجارية الصينية الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت رام.

بالتأكيد هو ليس الهاتف الأول الذي يأتي بهذه الذاكرة الضخمة، فلقد جاء من قبله هاتف RedMagic 8S Pro Plus والذي تم الكشف عنه في وقت سابق من الشهر الجاري بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت ليكون أول هاتف في العالم بهذه السعة الضخمة في ذاكرة الرام.

ومع ذلك، فإن هاتف RedMagic 8S Pro Plus حصرياً للسوق الصينية، ولا نعرف مما إذا كان OnePlus Ace V2 Pro سيتبع نفس المسار أم أن الشركة تخطط لإطلاقه أو إطلاق نموذج آخر منه بمسمى مختلف في الأسواق العالمية.

بفضل التسريبات، علمنا أن الهاتف سيأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت وسيتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكم.

سيمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.74 إنش بدقة 2772×1240 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وستكون الشاشة منحنية، وعلى الأرجح سوف تدعم تقنية معدلات التحديث التكيفية.

سيشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية تتضمن مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية بجانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الأكثر أهمية هو أن الهاتف سيستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وستكون داعمة للشحن السلكي السريع بقوة 150 وات.